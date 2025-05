Oliver Oakes is per direct vertrokken als teambaas van Alpine in F1. Het team van Jack Doohan en Pierre Gasly ziet Flavio Briatore zijn rol overnemen. Het is de volgende teambaas in een periode waarin het Franse team al veel teambazen heeft versleten.

Het statement van Alpine is als volgt: "BWT Alpine Formula One Team kondigt aan dat Oliver Oakes zijn functie als Team Principal heeft neergelegd. Het team heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang geaccepteerd. Flavio Briatore gaat vanaf vandaag verder als Executive Advisor en neemt ook de taken op zich die voorheen door Oliver Oakes werden uitgevoerd. Het team wil Oliver bedanken voor zijn inspanningen sinds zijn komst afgelopen zomer en voor zijn bijdrage aan het behalen van de zesde plaats in het constructeurskampioenschap van 2024. Het team geeft verder geen commentaar."

Colapinto onderwerp van de discussie

De kans dat er achter de schermen discussie is over of Doohan vervangen moet worden door Franco Colapinto, iemand die door Briatore werd gehaald en waar de topman een groot fan van is, is vrij groot. Oakes is in ieder geval weg, waardoor het team de zoveelste teambaas krijgt sinds januari 2021. Cyril Abiteboul ging toen weg bij transitie van Renault naar Alpine. Daarna waren er Davide Brivio (januari 2021-januari 2022), Otmar Szafnauer (januari 2022-juli 2023), Bruno Famin (juli 2023-augustus 2024), en Oliver Oakes (augustus 2024-mei 2025). Nu neemt Briatore het dus over en krijgt hij steeds meer de touwtjes in handen.

