Piastri domineert in Miami, McLaren probeert protest van Red Bull uit te lokken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Oscar Piastri heeft zijn kampioenschapsleiding uit kunnen breiden door de F1 Grand Prix van Miami te winnen. Lando Norris maakte er een één-twee van voor McLaren. Ze wisten allebei, met een beetje moeite, de Red Bull van Max Verstappen in te halen. De Limburger hoopte op een podium, maar viel door een ongelukkig getimede virtual safety car terug achter George Russell. Dit verhaal heeft echter een staartje gekregen, want de Oostenrijkse formatie heeft nu een protest gelanceerd tegen de Mercedes-coureur, omdat ze vinden dat hij te hard reed onder gele vlaggen. Over protesten gesproken, McLaren probeert er ook een van Red Bull uit te lokken, omdat Christian Horner steeds praat over een 'foefje' bij de papajakleurige bolide. Verder is Lance Stroll verbaasd dat Verstappen geen straf heeft gekregen en toont Cadillac officieel interesse in Sergio Pérez.

McLaren over vermeend 'foefje': 'Als Red Bull bewijs heeft, laat ze dan protest indienen'

McLaren-CEO Zak Brown vindt dat Red Bull Racing een officieel protest moet indienen als het team daadwerkelijk over bewijs beschikt van een illegaal 'foefje' bij McLaren. De Amerikaan is een beetje klaar met de verhalen over water in de banden en wil daarom dat Red Bull de zaak bij de FIA neerlegt. "Die beschuldiging gaat duidelijk te ver. Er is een team dat ons voortdurend probeert te destabiliseren met dit soort aantijgingen", aldus Brown bij Auto Motor und Sport. Daarnaast is hij van mening dat de FIA een precedent moet scheppen: "De protestkosten moeten hoog genoeg zijn, zodat een team goed nadenkt voordat het daadwerkelijk in beroep gaat." Lees hier het hele artikel over McLaren die protest van Red Bull probeert uit te lokken.

Stroll nog altijd verbaasd over uitblijven straf voor Verstappen: "Best wel oneerlijk"

Lance Stroll snapt nog steeds niet waarom Max Verstappen straffeloos door de sprintkwalificatie is gekomen. Volgens de Canadees werd hij duidelijk opgehouden door de viervoudig wereldkampioen, maar de wedstrijdleiding heeft het incident uiteindelijk niet eens onderzocht. "Nee, nog altijd niet. Ik probeer nog altijd uit te vinden [hoe dat kon]," zo legt hij bij Motorsport.com uit dat hij het nog steeds niet kan geloven dat Verstappen zonder straf wegkwam. "Ik wilde niet na de avondklok blijven om de stewards te bezoeken voor uitleg, maar ik denk dat dit een beetje oneerlijk was. Meer dan dat zelfs, best wel oneerlijk. Dit kostte me een plek in Q2," stelt Stroll. Lees hier het hele artikel over Lance Stroll die blijft aandringen op een straf voor Max Verstappen.

Cadillac erkent interesse in Pérez: "Staat op onze radar, net als veel andere coureurs"

Cadillac heeft bevestigd dat Sergio Pérez een van de mogelijke coureurs voor het Formule 1-team in 2026 is, net als ongeveer nog tien andere rijders. Dat liet Graeme Lowdon weten tegenover Viaplay. "Er is een goede groep van misschien wel zes tot twaalf extreem goede opties wat betreft mogelijke coureurs. Vanaf het moment dat onze deelname werd bevestigd, is mijn telefoon constant afgegaan", klonk het. Een naam die veel genoemd wordt is die van Sergio Pérez. Op de vraag of de Mexicaan op de radar van het team staat, antwoordde Lowdon: "Ja, daar staat hij op. Net als veel andere coureurs." Lees hier het hele artikel over de mogelijke rijdersbezetting bij het nieuwe Cadillac.

Piastri met "ongelooflijke auto" naar zege in Miami: "Duwen en trekken in bocht 1 hielp wel"

Oscar Piastri heeft de F1 Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven en breidt zo zijn kampioenschapsleiding uit. Hij versloeg niet alleen Max Verstappen, maar ook McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Australiër is uiteraard blij met de overwinning. "Ik heb de race gewonnen, dat wilde ik zo graag", begon Piastri die 16 punten voor Norris en 32 punten voor Verstappen ligt in de tussenstand. "Gisteren was een pittige dag. De kwalificatie was voor mij een van de meest uitdagende sessies van het seizoen tot nu toe. Om dan alsnog op de zondag te winnen, is wel een indrukwekkend resultaat. Het duwen en trekken in de eerste bocht hielp me wel natuurlijk. Ik was me bewust genoeg van Max om hem te ontwijken in bocht 1", zei hij lachend. Lees hier het hele artikel over de reactie van Oscar Piastri na zijn overwinning in Florida.

Norris over moment met Verstappen: "Dat is hoe het is met Max, crashen of er niet langs"

Lando Norris heeft de Grand Prix van Miami als tweede afgesloten. De McLaren-coureur verloor een aantal plaatsen bij de start, maar verreed vervolgens een sterke inhaalrace. "Het is nooit fijn om tweede te worden, maar het team heeft het geweldig gedaan. Zij hebben niets fout gedaan. Goede pitstops, goede snelheid. We reden in een klasse apart. Oscar reed goed. Max leverde een goed gevecht, zoals altijd. En daar heb ik de prijs voor betaald. Dat is hoe het is. Als ik er niet voor ga, gaan mensen klagen. Als ik er wel over ga, gaan mensen klagen. Wat moet je erover zeggen. Je kunt nooit winnen. Dat is hoe het is met Max." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die Max Verstappen versloeg op jacht naar P2.

Verstappen wilde "een beetje lol" maken met de McLarens: "Ik had niks te verliezen"

Max Verstappen verloor drie posities in de F1 Grand Prix van Miami en liep het podium mis. Een teleurstellende zondag dus voor de coureur van Red Bull Racing. Hij was niet tevreden over de RB21 en wilde 'een beetje lol' hebben met de McLarens, wetende dat hij ze toch niet zou kunnen tegenhouden. "Ja, met niet heel veel", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay met wat voor gevoel hij hier na de race in Miami staat. "We waren gewoon niet goed genoeg. Ja... nul komma nul kans. Ik heb nog wel wat geprobeerd met de McLarens. Ik had toch niks te verliezen. Beetje lol. Meer kan ik er niet van maken. En dat die VSC toen kwam, ja, dat kan gebeuren." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die teleurstellend vierde werd in Miami.

