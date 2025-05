Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft bevestigd dat Sergio Pérez een van de mogelijke coureurs voor het Formule 1-team in 2026 is, net als ongeveer nog tien andere rijders.

General Motors en Cadillac hebben de handen ineen geslagen en verschijnen vanaf 2026 als elfde team op de Formule 1-grid. Sinds de bevestiging dat de aanvraag van de Amerikaanse renstal is goedgekeurd, wordt er volop gespeculeerd over welke coureurs het team aan zal trekken. In gesprek met Viaplay laat teambaas Graeme Lowdon weten dat er aan opties in ieder geval geen gebrek is.

Pérez nieuwe coureur Cadillac?

"Er is een goede groep van misschien wel zes tot twaalf extreem goede opties wat betreft mogelijke coureurs. Vanaf het moment dat onze deelname werd bevestigd, is mijn telefoon constant afgegaan", klinkt het. Een naam die veel genoemd wordt is die van Sergio Pérez. Op de vraag of de Mexicaan op de radar van het team staat, antwoordt Lowdon: "Ja, daar staat hij op. Net als veel andere coureurs."

Een Amerikaan achter het stuur

Een Amerikaanse coureur achter het stuur zou mooi zijn voor het plaatje, maar is geen must volgens de teambaas: "Het zou gaaf zijn om een Amerikaan achter het stuur te hebben van een Cadillac in de Formule 1, maar het is niet nodig. Dat zou gaaf zijn, maar we huren onze coureurs in op basis van snelheid. Wat ik wel kan zeggen, is dat er veel coureurs zijn die graag in een Cadillac willen rijden."

