Lance Stroll snapt nog steeds niet waarom Max Verstappen straffeloos door de sprintkwalificatie is gekomen. Volgens de Canadees werd hij duidelijk opgehouden door de viervoudig wereldkampioen, maar de wedstrijdleiding heeft het incident uiteindelijk niet eens onderzocht.

De 26-jarige Aston Martin-coureur wist vrijdag niet door te stromen naar SQ2 en gaf daarvoor de schuld aan een actie van Verstappen. De Nederlander reed in zijn afkoelronde op de ideale lijn, terwijl Stroll achter hem zat in een snelle ronde. De Canadees moest uitwijken en eindigde uiteindelijk met een 1:29.028 in SQ1. Volgens hem had hij zonder dat moment zeker de volgende ronde gehaald.

Stroll kan het nog steeds niet geloven

Na de kwalificatie van zaterdagavond, waarbij Stroll de negentiende tijd wist te rijden, overheersen nog altijd de grote vraagtekens rond het incident met de Nederlander. "Nee, nog altijd niet. Ik probeer nog altijd uit te vinden [hoe dat kon]," zo legt hij bij Motorsport.com uit dat hij het nog steeds niet kan geloven dat Verstappen zonder straf wegkwam. "Ik wilde niet na de avondklok blijven om de stewards te bezoeken voor uitleg, maar ik denk dat dit een beetje oneerlijk was. Meer dan dat zelfs, best wel oneerlijk. Dit kostte me een plek in Q2," stelt Stroll.

Punten voor Stroll tijdens sprintrace

De sprintrace pakte overigens wel goed uit voor Stroll. Zo werden er diverse straffen achteraf uitgedeeld en waren er drie coureurs met een DNF achter hun naam, waaronder teamgenoot Fernando Alonso. Uiteindelijk staat Stroll als vijfde op de uitslag: "Het voelde goed om vanochtend [in de sprintrace] een goed resultaat te behalen. We maakten goede keuzes in de race en er waren heel wat onverwachte momenten. Iedereen weet dat we niet de auto hebben om vooraan mee te vechten. We hebben een auto nodig die beter is en waar we niet van deze gekke weersveranderingen of iets afhankelijk zijn om punten te scoren. Maar dit is nu wel waar we in zitten."

