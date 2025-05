De F1 Sprint in Miami werd een chaotische spektakelstuk vanwege de regenval voorafgaand aan de race. Kimi Antonelli begon vanaf pole, maar de ingekorte wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Lando Norris. Oscar Piastri en Lewis Hamilton maakten de top drie compleet. Voor Max Verstappen liep de sprintrace in Florida uit op een teleurstelling. Hij scoorde geen punten.

De Sprint in Miami werd met de nodige moeite en chaos opgestart, want de hevige regenval gooide roet in het eten. De coureurs gingen wel naar buiten voor hun installatieronde, maar dat zorgde direct voor een crash bij Leclerc, die de muur raakte en per direct uitgeschakeld was. De Formule 1 probeerde de Sprint vervolgens achter de safety car op gang te brengen, maar na twee opwarmrondes werd toch besloten de start van de ingekorte race uit te stellen. De coureurs klaagden steen en been over het slechte zicht op de baan. Pas ruim een half uur na de aanvankelijk geplande starttijd, ging de Sprint van start, met Antonelli vanaf pole en Verstappen vanaf de vierde plek, met de beide auto's van McLaren voor z'n neus.

Antonelli verliest de leiding, coureurs wisselen naar slicks

Antonelli kon niet lang van zijn koppositie genieten, want Piastri had een uitstekende start en stak de Mercedes voorbij. Antonelli ging wijd en verloor meerdere plekken, waardoor hij terugviel naar plaats vier. Verstappen schoof zodoende één plekje op. De Nederlander werd nog door de stewards bekeken vanwege het niet goed plaatsen van zijn auto in het startvak, maar er volgde geen straf. De baan begon vervolgens verder en verder op te drogen en dus werd er getwijfeld over een wissel naar slicks. Niet iedereen koos daarvoor, want de Sprint is maar een korte wedstrijd en met een pitstop verlies je veel tijd. Hamilton deed het echter wel en was de eerste die het ging proberen. Daarna volgden er al snel meer.

Chaos teistert F1 Sprint in Miami, drama voor Verstappen

Het zorgde voor de nodige chaos, zowel in de pitstraat als op de baan. Terwijl Norris in de DRS zat bij teamgenoot Piastri, dook Verstappen de pit in voor een bandenwissel. Echter, toen hij weer wilde wegrijden reed hij tegen Antonelli aan en beschadigde hij z'n voorvleugel. In de tussentijd raakte Sainz de muur en liep een lekke band op. Hamilton ging vervolgens aan Verstappen voorbij voor plek drie en Alonso crashte. Het was chaos alom en het resulteerde uiteindelijk in een safety car. Omdat Piastri net een pitstop had gemaakt, wist Norris aan de leiding te komen. Verstappen kreeg uiteindelijk ook nog een tien seconden tijdstraf voor een unsafe release. Zo werd het een drama-race voor de Nederlander.

Norris wint Sprint in Miami, Verstappen door straf buiten de punten

De race werd afgevlagd achter de safety car en zodoende kreeg Norris de zege op zijn naam. Piastri finishte als tweede, gevolgd door Hamilton. Alonso, Sainz en Leclerc werden genoteerd als uitvallers. Verstappen kreeg vanwege zijn tien seconden tijdstraf geen punten.

