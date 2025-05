Max Verstappen (27) zal de F1 Sprint in Miami waarschijnlijk snel willen vergeten. De Red Bull-coureur begon de race vanaf een kansrijke vierde positie op een natte baan, maar een fout van zijn team in de pitstraat gooide roet in het eten. Verstappen liep schade op, werd gestraft en finishte uiteindelijk als zeventiende.

De uitgangspositie leek voor aanvang van de Sprint kansrijk voor Verstappen. Hij startte weliswaar als vierde achter polesitter Kimi Antonelli en de beide McLaren's, maar op een natte baan leek er het een en ander mogelijk. Verstappen staat immers bekend als regenmeester en had met wat geluk wellicht naar voren kunnen opschuiven. Het liep echter totaal anders. In de beginfase had hij niet de snelheid van de McLaren's en later in de race ging het gruwelijk mis toen de teams hun coureurs naar binnen riepen voor een bandenwissel. Verstappen werd te vroeg 'los' gelaten door de Red Bull-crew en reed daardoor zijn voorvleugel stuk tegen de auto van Antonelli. Het resultaat? Schade én een tien seconden tijdstraf.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kritisch op Red Bull na drama in Sprint

Na afloop was Verstappen dan ook niet te spreken over zijn race. De Nederlander was met name kritisch op zijn team, die een uiterst kostbare fout hebben gemaakt. Verstappen zag hierdoor enorm belangrijke punten in de prullenbak verdwijnen. "Ja, ik denk dat het wel duidelijk is wat daar [in de pitstraat] gebeurde", zo begon hij tegenover de microfoon van Viaplay. "Ik kan daar niet veel meer van maken. De pitstop-lampen gaan uit en ik kan het natuurlijk niet zien of er een auto aankomt, dus ja, dat is heel slordig."

Norris zegeviert in door chaos geteisterde Sprint in Miami, drama voor VerstappenLees meer

Verstappen vond F1 Sprint in Miami "niet heel interessant"

Maar ook los van het moment in de pitstraat, was er voor Verstappen weinig om voor te racen, zo zegt hij. Hoewel de Sprint voor de kijker een chaotisch spektaklstuk was, gold dat voor Verstappen niet. "Om eerlijk te zijn niet heel bijzonder. Ik kon de McLaren's niet bijhouden, reed een beetje weg van de Mercedessen achter mij.... Ja, niet heel interessant om eerlijk te zijn. Ik reed hem gewoon naar huis natuurlijk, maar ja, niet ideaal", aldus de regerend wereldkampioen.

Gerelateerd