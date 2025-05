Onverwachte updates bij Red Bull in Miami, Verstappen afwezig door babynieuws | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een officiële bevestiging moet nog volgen, maar Max Verstappen is hoogstwaarschijnlijk vader geworden. Daarnaast meldt het Duitse Bild dat de comeback van Sergio Pérez een feit is en Red Bull Racing heeft onverwachts tóch updates meegenomen naar Miami. Dit is de GPFans Recap van donderdag 1 mei.

Artikel gaat verder onder video

FIA past regels aan rondom safety car na incident met Verstappen en Bearman

De FIA heeft bekendgemaakt dat het na de verwarrende situatie rondom de F1 Grand Prix van Australië een paar aanpassingen heeft gedaan aan de regels. Dit weet de autosportbond voorafgaand aan het sprintweekend in Miami te melden. De veranderingen moeten ervoor gaan zorgen dat een incident zoals die met Max Verstappen en Oliver Bearman rondom de safety car niet nog eens gaat gebeuren. Alles lezen over de wijziging van de FIA? Klik hier!

Red Bull bevestigt afwezigheid Verstappen op mediadag en wijst op heugelijk babynieuws

Hoewel de geruchten al flink de ronde deden, bevestigt Red Bull Racing dat Max Verstappen de mediadag in Miami overslaat vanwege de bevalling van zijn vriendin Kelly Piquet. Red Bull meldt dat er heugelijk babynieuws is en dat Verstappen de rest van het raceweekend gewoon aanwezig zal zijn. Het statement van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

Norris verwacht weinig verandering na invoering TD018: ''Interesseert me niet!"

Lando Norris gaat tijdens de persconferentie in Miami in op de beruchte verscherping op testmethodes van de flexibele vleugels die vanaf de race in Spanje gelden. De MCL39 maakt volgens diverse teams gebruik van dat foefje, maar Norris maakt zich totaal niet druk over de wijziging. Lezen wat Norris vertelt over de impact van TD018 op de MCL39? Klik hier!

Bild: 'Deal tussen Cadillac en Pérez is rond, Mexicaan start in 2026 bij nieuw Formule 1-team'

Volgens het Duitse Bild is de deal tussen Cadillac en Sergio Pérez rond en zal de Mexicaan komend seizoen zijn comeback maken in de Formule 1. De naam van 'Checo' zong al maanden rond bij het Amerikaanse team en voor het zitje naast de Mexicaan wordt IndyCar-coureur Colton Herta genoemd als mogelijke kandidaat. Alles lezen over de vermeende deal die zou zijn gesloten? Klik hier!

Red Bull haalt Imola-update deels naar voren: nieuwe vloer voor Verstappen in Miami

Het team van Red Bull Racing heeft de afgelopen weken hard doorgewerkt, want de nieuwe vloer die oorspronkelijk pas in Imola zou debuteren, is volgens De Telegraaf naar voren gehaald. Max Verstappen kan dit weekend al profiteren van de upgrade, terwijl Yuki Tsunoda het nog met de oude vloer moet doen. Alles lezen over de update van Red Bull in Miami? Klik hier!

