De FIA heeft bekendgemaakt dat het na de verwarrende situatie rondom de F1 Grand Prix van Australië een paar aanpassingen heeft gedaan aan de regels. Dit weet de autosportbond voorafgaand aan het sprintweekend in Miami te melden. De veranderingen moeten ervoor gaan zorgen dat een incident zoals die met Max Verstappen en Oliver Bearman rondom de safety car niet nog eens gaat gebeuren.

Tijdens de race in Australië eerder dit jaar ontstond er namelijk verwarring toen Bearman, rijdend voor Haas, zichzelf mocht ontlappen en vervolgens meteen daarna de pits in ging tijdens een safety car. Hierdoor kwam hij weer vlak achter de safety car terecht en was de situatie weer hetzelfde, iets waar het team van Verstappen zich zorgen over maakte. De viervoudig wereldkampioen vroeg zich op de boardradio af of Bearman voor hem zou blijven rijden tot de herstart, maar zijn race-engineer stelde hem gerust door te zeggen dat Bearman hem meteen na de herstart zou laten passeren. Dit bleek echter niet het geval, want Bearman mocht zichzelf weer ontlappen. Verwarring alom dus.

Artikel gaat verder onder video

FIA past regels aan

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, heeft de FIA nieuwe regels opgesteld. De race-directeur heeft nu de macht om de pitstraat te sluiten terwijl coureurs aan het ontlappen zijn tijdens een safety car. De nieuwe regels, die inmiddels gepubliceerd zijn, stellen dat wanneer het veilig is om dit te doen volgens de wedstrijdleider, het bericht ‘gelapte auto's mogen nu inhalen’ naar alle deelnemers gestuurd wordt via het officiële berichtensysteem en dan ook de pitstraat dus dicht zal gaan. Dan gaat het groene licht op de safety car branden om aan alle auto's die gelapt zijn door de leider aan te geven dat ze de auto's en de safety car moeten passeren.

Aanpassingen FIA moeten verwarring voorkomen

De aanpassingen moeten ervoor gaan zorgen dat coureurs die zichzelf ontlappen, niet meer de pits in kunnen gaan en weer achter de safety car terecht kunnen komen. Zo hoopt de FIA een einde te maken aan de verwarring zoals die ontstond tijdens de Grand Prix van Australië bij Verstappen en Red Bull. Het is nog maar de vraag hoe dit in de praktijk gaat uitpakken tijdens de komende races.

Verstappen nieuws

Herbert: 'Verstappen heeft drie opties als hij klaar is met Red Bull Racing'

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

'Als Saoedi-Arabië zich gaat bemoeien met Aston Martin, wordt Verstappen interessant'

Marko voorzichtig over GP Miami: 'Daarom is het een voordeel voor McLaren'

Sky Sports over mogelijke coureursruil Verstappen: 'Horner is fan van Russell'

Gerelateerd