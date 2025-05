Het team van Red Bull Racing heeft de afgelopen weken hard doorgewerkt, want de nieuwe vloer die oorspronkelijk pas in Imola zou debuteren, is volgens De Telegraaf naar voren gehaald. Max Verstappen kan dit weekend al profiteren van de upgrade, terwijl Yuki Tsunoda het nog met de oude vloer moet doen.

Hoewel Verstappen in Japan de overwinning pakte en ook in Djedda kans maakte op de zege, blijkt de McLaren MCL39 in vrije lucht nog duidelijk sneller. Voor Red Bull is het daarom belangrijk om terug te slaan, en het team heeft voor het raceweekend in Imola al grote updates gepland. Toch zit de renstal niet stil, want ook voor de Grand Prix van Miami zijn er al nieuwe onderdelen meegenomen.

Update gedeeltelijk naar voren gehaald

Verstappen heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over het belang van updates: hij heeft simpelweg nieuw materiaal nodig om McLaren te kunnen uitdagen. In Miami krijgt de Nederlander dus een nieuwe vloer, terwijl Tsunoda het nog moet doen met een oudere specificatie. Het Italiaanse AutoRacer meldde eerder al dat Red Bull de Imola-updates wilde vervroegen en dat lijkt nu dus gelukt.

Correlatie

Of de nieuwe vloer daadwerkelijk tijdwinst oplevert, moet nog blijken. Het team heeft slechts één vrije training om het onderdeel te optimaliseren. Bovendien kampt Red Bull nog altijd met correlatieproblemen: de prestaties die in de windtunnel en simulaties worden geboekt, vertalen zich niet altijd direct naar winst op de baan.

