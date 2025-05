Hoewel de geruchten al flink de ronde deden, bevestigt Red Bull Racing dat Max Verstappen de mediadag in Miami overslaat vanwege de bevalling van zijn vriendin Kelly Piquet. Red Bull meldt dat er heugelijk babynieuws is en dat Verstappen de rest van het raceweekend gewoon aanwezig zal zijn.

Voor Verstappen staat dit weekend het sprintweekend in Miami op het programma. De Nederlander staat slechts twaalf punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. Op P2 vinden we Lando Norris terug, die slechts twee punten meer heeft dan de viervoudig wereldkampioen. Toch moet het sportieve aspect nog even wachten, want Verstappen wordt voor het eerst vader.

Verstappen afwezig op mediadag in Miami

Het was al een tijdje bekend dat zijn vriendin Kelly Piquet begin mei zou bevallen, en het viel enkele gebruikers op X op dat het privévliegtuig van de Nederlander nog altijd in Monaco stond. Red Bull Racing bevestigt onder andere aan GPFans dat Verstappen momenteel niet aanwezig is in Miami en dat hij de mediadag overslaat. "Alles is in orde en hij zal morgen naar de baan komen voor het raceweekend. We doen op dit moment geen verdere uitspraken uit respect voor de privacy van Max en zijn familie."

Timing

De timing lijkt precies goed te vallen. Zo verklapte Verstappen in februari al dat hij geen race zou overslaan voor de bevalling en dat het zware werk vooral door zijn vriendin Kelly wordt uitgevoerd. Vrijdagavond om 18:30 uur Nederlandse tijd staat de eerste en enige vrije training van het raceweekend in Miami op het programma, en daar is de Nederlander volgens het team wel bij aanwezig.

