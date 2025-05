Volgens het Duitse Bild is de deal tussen Cadillac en Sergio Pérez rond en zal de Mexicaan komend seizoen zijn comeback maken in de Formule 1. De naam van 'Checo' zong al maanden rond bij het Amerikaanse team en voor het zitje naast de Mexicaan wordt IndyCar-coureur Colton Herta genoemd als mogelijke kandidaat.

Aan de Formule 1-carrière van Pérez kwam in 2024 abrupt einde. De Mexicaan tekende namelijk in de zomer van dat jaar nog voor een verlenging van zijn contract en de hoop bij Red Bull was dat de prestaties hierdoor zouden verbeteren. Die goede resultaten kwamen er echter niet en volgens voormalig teamgenoot Max Verstappen lag dat vooral aan de RB20. De vader van Pérez hintte al op een mogelijke sabbatical van de 35-jarige coureur en lijkt volgens het Duitse medium gelijk te krijgen.

Pérez brengt nodige ervaring met zich mee

Cadillac heeft, naar verluidt, voor Pérez gekozen vanwege de berg aan ervaring die de zesvoudig Grand Prix-winnaar met zich meeneemt. Daarnaast zit geldschieter Carlos Slim ook in het portfolio van 'Checo' en dat biedt het team de nodige sponsorkracht. Het afgelopen weekend kwamen er hier en daar wat geruchten over een deal naar buiten en Bild meent te weten dat de overeenkomst tussen de twee partijen al maanden geleden was rondgemaakt. De Britse tak van Motorsport.com meldt daarnaast dat het gaat om een contract van drie seizoenen, waardoor 'Checo' tot en met 2028 verzekerd zou zijn van een stoeltje.

Cadillac organiseert evenement om livery te tonen

Over de vraag wie het tweede stoeltje gaat invullen, bestaat nog wat onduidelijkheid. Herta is dus één van de kandidaten en zou de grote wens van een Amerikaanse coureur vervullen, bij een Amerikaans team. Zaterdag 3 mei toont Cadillac de kleuren van het team en de verwachting is dat de line-up daarbij ook bekend zal worden.

