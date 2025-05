'Grote veranderingen op de grid in Barcelona?' Daar wil Lando Norris niks van weten. De coureur van McLaren lijkt zich niet druk te maken over de nieuwe richtlijnen die gelden vanaf de Grand Prix van Spanje.

De veelbesproken TD018-reglement gaat vanaf de race in Spanje gelden. Vanaf dat moment zal er een strengere test zijn voor flexibele onderdelen zoals de achtervleugels van auto's. De Telegraaf meldde eerder dat Red Bull Racing een grote verandering verwacht op de grid door deze aanpassing. De prestaties zouden bij McLaren verminderen doordat ze geen gebruik meer kunnen maken van de zogeheten 'flexi-wings'.

Speculaties? Interesseert me niet!

“Ik weet dat mensen veel zeggen en speculeren, maar nee, ik ben er juist van overtuigd dat er voor ons niet veel zal veranderen”, antwoordde Norris in Miami op een vraag tijdens de persconferentie.“ Zoals Oscar [Piastri, red.] al zei: ik denk dat we het hele seizoen sterk zullen zijn. We hebben nog genoeg te verbeteren, maar nee, de rest mag denken wat ze willen. Dat interesseert me niet.” Dat lijkt op duidelijke taal vanuit Norris, die geen reden tot paniek ziet: “We blijven gewoon doen wat we doen. We weten waar we staan, en wat we willen verbeteren.”

Concurrentie is fors

Eerder tijdens de persconferentie gaf Norris nog aan dat de concurrentie groot is dit jaar: “Ik werk aan mijn eigen dingen, aan wat ik moet verbeteren. Probeer alles achter de schermen uit te zoeken. Het is geen gebrek aan snelheid of het vermogen om het te doen.” Veel tijd te verliezen is er niet, de concurrentie is in de ogen van Norris erg groot dit jaar: “We voelen ons goed, we hebben het vertrouwen dat we de besten zijn, maar de anderen zetten ons onder druk. Eén kleine fout en we liggen achter. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik een goed weekend draai, een schoon weekend”, zei de 25-jarige coureur.

