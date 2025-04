De FIA is een flinke blunder begaan tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein. Alexander Albon was daar de dupe van. Williams-teambaas James Vowles heeft antwoorden geëist van de stewards en die zijn nu met een uitleg gekomen.

Nico Hülkenberg klokte een tijd van 1:31.998 en kwam zo op de vijftiende plek terecht in Q1. Omdat Albon 0.042 seconden tekort kwam op de Kick Sauber, werd de Britse Thai geëlimineerd en mocht dus niet door naar Q2. De stewards besloten echter dat Hülkenberg de track limits had overschreden in bocht 11 en dus werd zijn snelste tijd van Q1 verwijderd. Dat had Albon P15 opgeleverd. Maar dit werd pas ontdekt, toen Q2 al was begonnen. Hülkenberg deed dus mee aan een kwalificatiesessie waarin hij niet hoorde en Albon mocht niet meedoen aan de sessie waarin hij eigenlijk mee had mogen doen.

Vowles eist een verklaring

"Ik voel me hier niet goed over, het is frustrerend", reageerde Vowles bij Sky Sports F1 op de blunder van de FIA. "De track limits worden live geanalyseerd, maar het resultaat voor Hülkenberg kwam lang nadat we een kans hadden gehad om in Q2 mee te mogen doen." Het besluit om de Q1-tijd van Hülkenberg te verwijderen kwam pas tijdens Q3 uit, driekwartier na de daadwerkelijke overtreding. "Alex had de snelheid om Q3 te halen. In Q1 was zijn out lap niet heel goed, omdat hij geblokkeerd werd, maar wat we moeten begrijpen - en ik wacht op een verslag van de FIA - is waarom [deze track limit-overschrijding] veel later geanalyseerd werd? We zijn niet één, maar mogelijk veel meer posities kwijtgeraakt. Ik wil weten hoe zoiets kan gebeuren."

Woordvoerder van de FIA geeft verklaring

De stewards legden uit dat ze pas geïnformeerd werden over de track limit-overschrijding van Hülkenberg, toen de Kick Sauber al in Q2 in actie kwam. Dit kwam ook tijdens kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix van 2022 voor, toen Sergio Pérez meedeed in Q3 na het overschrijden van de track limits in Q2. Pierre Gasly had toen eigenlijk aan de top tien-sessie mee moeten doen. Dit incident in Bahrein wordt op dezelfde manier 'opgelost' als drie jaar geleden op de Red Bull Ring. De stewards gebruikten artikel 11.9.2.a van de International Sporting Code, waar in feite staat dat ze beslissingen mogen nemen over elke kwestie die boven komt drijven.

Een FIA-woordvoerder geeft in een verklaring de fout van de stewards toe: "Er zijn een aantal hot spots wat betreft track limits die continue live worden gemonitord, en die hebben prioriteit. Gebaseerd op de sessies ervoor werd er niet gefocust op de track limits in bocht 11. Achteraf had die bocht wel hoger op onze prioriteitenlijst moeten staan. Controles in gebieden op het circuit zoals bocht 11 duren langer dan in gebieden met meer prioriteit. Helaas was het in dit geval niet mogelijk om actie te ondernomen voor het begin van Q2. We namen meteen actie, toen we bewust waren het incident. We werken aan meer middelen en verbeterde systemen en processen. Deze keer zaten we fout."

