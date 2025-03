De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft in aanloop naar het F1-seizoen van 2025 de zogeheten International Sporting Code aangepast om vloeken te kunnen bestraffen. Nico Hülkenberg is de eerste coureur uit de koningsklasse om de nieuwe gedragsregels direct te bekritiseren.

Mohammed Ben Sulayem, de president van de internationale autosportbond, was het gevloek van de coureurs uit de Formule 1 zat, en dat begon toen Max Verstappen het woordje 'f*ck' gebruikte om de wegligging van zijn problematische Red Bull te omschrijven. De Limburger kwam er nog met een taakstraf van af, maar dat zal in 2025 anders gaan. De boetes zijn torenhoog geworden en bij herhaaldelijke vergrijpen loop je kans op schorsingen en puntenaftrek in het kampioenschap. Adrien Fourmaux uit het World Rally Championship was het eerste slachtoffer: €30.000 voor zeggen dat hij het 'f*cked up' had tijdens een van de rallyproeven in Zweden. Coureurs weten niet waar de grens ligt. George Russell zei 'sh*t' tijdens de testdagen, maar dit heeft de FIA dan weer niet onderzocht.

Vol adrenaline

"Het verbaast me een beetje en eerlijk gezegd snap ik niet helemaal waarom we deze regel nodig hebben, waarom het nodig was", begon Hülkenberg tegenover Motorsport-Magazin. Volgens de man uit Emmerik is het probleem dat de autosport, en dan met name de Formule 1, een van de weinige sporten is waar atleten meteen een microfoon onder hun neus geschoven kunnen krijgen. "Het is een beetje huisgemaakt in de Formule 1. Als je het namelijk vergelijkt met andere sporten, dan zijn er maar weinig waarin alle deelnemende atleten meteen na de wedstrijd tegelijk voor vijftien tv-camera's en journalisten verschijnen. Je zit nog steeds vol adrenaline en er is niks onmenselijks aan emoties die in de hitte van de strijd overvloeien, waardoor een woord wordt gebruikt wat je normaal gesproken niet zou gebruiken."

Grijs gebied

"Nou ben ik zelf niet iemand voor wie de regel is gemaakt, als ik zo terugblik op mijn carrière. Ik sta daar niet bekend om", vervolgde Hülkenberg die met of zonder deze regel sowieso eigenlijk niet vloekt voor de pers. Maar hij komt wel op voor zijn collega's en hij laat weten dat het voor hen onduidelijk is waar de grens ligt. "Ik ben benieuwd hoe de FIA deze regel wil implementeren, ook wanneer iemand het bekritiseert. De manier waarop de regel is opgesteld, zorgt voor een groot grijs gebied."

