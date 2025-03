De FIA heeft twee wijzigingen in de reglementen doorgevoerd voor het seizoen 2025 om 'gaten in de reglementen' te dichten die door teams werden geëxploiteerd om een voordeel te behalen. Eén van die regelwijzigingen lijkt geïnspireerd te zijn door een incident waar Sergio Pérez, Max Verstappen en Red Bull Racing vorig jaar bij betrokken waren.

In artikel 43.8 van de reglementen van de FIA staat: “Alle auto's die vanuit de pitlane starten en daartoe in staat zijn, moeten de pitlane verlaten en deelnemen aan de formatieronde”. Eerder was het zo dat de auto's ervoor konden kiezen om dan in de pitstraat te blijven staan en niet mee te doen aan de formatieronde. Die keuze is er vanaf dit seizoen dus niet meer. Na de formatieronde zal de auto weer de pits inrijden om vanuit daar de race te starten. Het lijkt een kleine verandering te zijn, maar dit is volgens Motorsport.com zeker niet het geval omdat meerdere gaten in het reglement worden gedicht.

Regelwijziging omtrent formatierondes

Zo is het nu niet meer mogelijk om zelf te beslissen of je wel of niet meedoet aan de formatieronde, waardoor bij meerdere auto's die vanuit de pits zouden starten de volgorde na de formatieronde anders zou kunnen zijn als bepaalde auto's besluiten niet in plaats van wel aan die formatieronde mee te doen. Nu moet dit, waardoor de volgorde hetzelfde blijft. Daarnaast is het dus ook niet meer mogelijk om een extra ronde aan benzine over te houden en een voordeel te behouden. Verder was het bijvoorbeeld ook nog mogelijk dat een coureur in slechte omstandigheden simpelweg kon wachten in de pits en vervolgens snel naar de intermediates kon gaan terwijl de rest de eerste ronde nog op wets zou moeten rijden. Door alle auto's te verplichten mee te doen aan de formatieronde (in welke omstandigheid en met wat voor reden dan ook) worden deze gaten in de reglementen gedicht.

Ook ander gat in de reglementen gedicht

Een andere manier waarop coureurs en teams een voordeel konden behalen is nu door de FIA ook aangepakt. In artikel 26.10 staat nu dat de wedstrijdleider (Rui Marques) een team kan verplichten om een auto die schade heeft opgelopen onmiddellijk tot stilstand te brengen in plaats van door te rijden naar de pits. Hierbij lijkt de GP van Canada van vorig jaar als inspiratie van deze regelwijziging te zijn gebruikt. Sergio Pérez crashte toen en reed zijn auto met een kapotte achtervleugel naar de pits om een safety car te voorkomen die nadelig zou zijn geweest voor Max Verstappen. Red Bull kreeg er na afloop een boete van 25.000 euro voor, vooral omdat Pérez met zijn actie veel troep op de baan achter had gelaten en een gevaarlijke situatie had gecreëerd. Dit zal in 2025 dus niet meer kunnen, want dan zal Marques als wedstrijdleider zeggen dat de auto meteen tot stilstand gebracht moet worden. Overigens stelt de FIA dat de regelwijziging niet komt 'door een specifiek incident tijdens het seizoen 2024'.

Het volledige reglement is nu als volgt: “Elke rijder wiens wagen aanzienlijke en duidelijke schade heeft aan een structureel onderdeel waardoor de wagen zich in een toestand bevindt die een onmiddellijk gevaar inhoudt voor de rijder of anderen, of wiens wagen een aanzienlijke panne of fout vertoont waardoor hij redelijkerwijze niet kan terugkeren naar de pitlane zonder een andere deelnemer onnodig te hinderen of op een andere manier de competitie te hinderen, moet de baan verlaten zodra het veilig is om dit te doen. Naar goeddunken van de wedstrijdleider kan, indien een auto geacht wordt zulke significante en duidelijke schade te hebben aan een structureel onderdeel, of zo'n significante fout of defect, de deelnemer geïnstrueerd worden dat de auto de baan moet verlaten zodra het veilig is om dat te doen.”

