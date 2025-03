Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde titel op rij in F1, maar volgens Guenther Steiner kwam er ook een andere versie van de Nederlander naar boven tijdens de moeizame periode van Red Bull Racing die de koningsklasse al een tijdje niet meer had gezien. De oud-teambaas van Haas waarschuwt Red Bull voor de viervoudig wereldkampioen.

In gesprek met CNN stelt Steiner dat wanneer het minder gaat bij Red Bull, het team een andere Verstappen mee gaat maken. Een vrij agressieve, aldus Steiner. "Vorig jaar, toen hij niet meer won, toen reageerde hij best wel agressief. Maar op een bepaald moment had hij door dat hij slim moest zijn en gewoon zoveel mogelijk punten moest pakken, ook als hij niet won. Dus we moeten maar afwachten welke Max we gaan krijgen. Maar als hij geen goede auto's heeft en hij niet kan winnen, dan zal hij wel wat lastig worden om te managen. Hij wordt dan erg vocaal over het feit dat hij niet blij is, en een Max die niet blij is, is geen fijne Max, zoals we allemaal weten."

Steiner ziet moeilijkheden voor 'beste coureur in F1'

Steiner denkt dat 2025 nog lastiger gaat worden dan 2024, omdat het team nu niet zo uit de startblokken zal schieten als vorig jaar het geval was toen ze zeven van de eerste tien races wonnen met Verstappen. "Hij is een hele goede coureur, naar mijn idee zelfs de beste op dit moment. Hij zal natuurlijk zijn best doen om de titel weer te winnen. Maar het zal niet makkelijk worden."

Steiner hoopt dat Verstappen 'kalm gaat blijven'

Wat zou het advies van Steiner zijn als hij de teambaas van Verstappen was? "Dat hij kalm moet blijven. Ga niet meteen alles opgeven als het na de eerste twee races niet gaat zoals je wil. Als het aan het begin van het seizoen niet helemaal meezit, dan moet je hard werken om weer terug te komen op het punt waar je wil zitten. Als je ongeduldig wordt en gaat klagen, dan helpt dat niet met het opbouwen van het team, en dat is natuurlijk wel wat er moet gebeuren als je niet competitief bent."

