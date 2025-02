Nico Hülkenberg moest naar verluidt de eerste testdag van de Formule 1 vroegtijdig staken. Hij zou een verwonding aan zijn oog hebben opgelopen door een splinter. Gelukkig kan Duitser vandaag tijdens de tweede testdag in Bahrein wel weer in actie komen.

Kick Sauber werd vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van het team laatste in het constructeurskampioenschap. Desondanks besloot Hülkenberg om Haas te verlaten en terug te keren bij de Zwitserse formatie, waar hij in 2013 ook al een seizoen voor uitkwam. Zijn teamgenoot is FIA Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. 2025 zal voor Kick Sauber vooral draaien om de voorbereiding van de overname van Audi voor volgend jaar. Hülkenberg nam de woensdagochtend op zich, maar kwam niet verder dan 55 ronden.

Medische assistentie

Volgens een bericht van Sky Sports Deutschland kwam de ochtendsessie op de eerste dag vroegtijdig ten einde voor Hülkenberg. Tevens had hij bij de persconferentie aanwezig moeten zijn, maar deze miste hij ook. Hij zou namelijk medische assistentie nodig hebben gehad. Het verhaal is dat Kick Sauber bezig was met het schuren van de C45-bolide in de garage. Een 'kleine splinter' is naar verluidt toen in het oog van Hülkenberg gevlogen. De man uit Emmerik kan gelukkig vandaag weer in actie komen. Bortoleto neemt, net als gisteren, de auto over voor de middagsessie.

