Voor de teams, coureurs en fans was het woensdag een heuglijke dag. De Formule 1 was na meer dan twee maanden weer terug dankzij de testdagen in Bahrein. De eerste testdag zorgde meteen voor genoeg gespreksonderwerpen onder de fans.

Tijdens de ochtendsessie verliep alles eigenlijk soepeltjes. Het weer zat mee, de coureurs en teams konden zonder problemen hun rondjes rijden en er waren geen gele of rode vlaggen nodig. Andrea Kimi Antonelli sloot die ochtend op P1 af voor Liam Lawson en Alex Albon, terwijl Antonelli samen met Yuki Tsunoda in totaal 78 rondjes reed die ochtend. Tijdens de middagsessie, met Max Verstappen, was er wel een onderbreking. Er was een stroomstoring waardoor het licht overal uit was gevallen. Dit leverde een lange rode vlag op, met als resultaat dat de sessie ook met een uur werd verlengd tot 18:00 uur. Aan het einde van de eerste testdag was het Lando Norris die bovenaan stond. Verstappen eindigde op P3, achter George Russell en voor Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Fans reageren na eerste testdag

Tijdens en na de eerste testdag stroomde het internet al vol met reacties van fans. Zo kwam onder meer de stroomstoring ter spraken, maar werden ook de teams en coureurs al onder de loep genomen en waren er genoeg mensen die nu al een gewaagde voorspelling aandurven. Zo hieronder een paar reacties.

Norris needs to be kicked out of F1 for the good of the sport — Honest Verstappen Fan🇳🇱🇳🇱 (@redbullfanboy88) February 26, 2025

Wow, love seeing F1 red flag action at Bahrain such a thrilling moment under February 2025 perfect weather! 😄 — Tony (@myTony__) February 26, 2025

lando norris half a second faster pic.twitter.com/SeBXp0PJMY — 16clerc (@16clerc_) February 26, 2025

I know it's only testing but Carlos P5 in a tractor is impressive ;) — María (vuelta a clases era)📚 (@mariamivera) February 26, 2025

F1 testing never fails to deliver excitement — Rhaenyra (@Rhaenyra729) February 26, 2025