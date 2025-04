Jos Verstappen is vaak aanwezig tijdens F1-races van Max Verstappen, maar afgelopen weekend niet. De Nederlander had zelf een rally in Spanje, maar werd vlak na een etappe van de desbetreffende rally wel meteen in de auto gevraagd of hij de uitslag wilde weten.

Vlak nadat de coureurs in rally een etappe hebben afgerond, krijgen de coureurs altijd een microfoon voor hun neus om wat vragen te beantwoorden. Voor Jos Verstappen ging dit over Max Verstappen, want hij moest richting het einde van de Grand Prix van Japan afhaken om zelf aan de bak te gaan. De interviewer vraagt hem dan ook vlak na het einde van de etappe niet meteen naar zijn eigen rally: "Wil je het resultaat van de Grand Prix graag weten?" Jos Verstappen beantwoorde de vraag al voordat deze volledig was gesteld. "Ja, graag!'

Jos Verstappen over zege Max

"Max heeft de Japanse Grand Prix gewonnen, wat is jouw reactie hierop?" Het gespannen gezicht van Jos Verstappen maakt meteen plaats voor opluchting en bevrijding. 'Ah, dat is heel fijn en heel belangrijk. We waren de race live aan het kijken voor het begin van mijn eigen etappe, maar we konden de laatste veertien ronden niet zien. De uitslag is verder prima." Jos Verstappen won zelf ook nog eens in Spanje in de ERC Master-categorie. Een succesvol weekend dus voor de familie Verstappen.

La reacción de un padre orgulloso 👏



Jos Verstappen tras enterarse de la victoria de Max en pleno Rally de Sierra Morena#ERC pic.twitter.com/YokhZJeghw — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2025

