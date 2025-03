In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag ging FIA in op de resultaten van de extra tests rondom de achtervleugel in China en hoeveel teams aanpassingen moesten doen, onthulde Renger van der Zande de reactie van Jos Verstappen na het nieuws omtrent Liam Lawson en Yuki Tsunoda, ging Helmut Marko in op de exitclausule van Max Verstappen bij Red Bull Racing en onthulde Ferrari hoe de auto van Charles Leclerc in China te licht werd. Dit is de GPFans Recap van 29 maart.

Van der Zande: 'Jos Verstappen stond echt te kijken van aankondiging Red Bull'

Renger van der Zande onthulde in het Race Café dat Jos Verstappen met verbazing en woede heeft gereageerd op de mededeling dat Yuki Tsunoda na slechts twee races het stoeltje van Liam Lawson bij Red Bull Racing overneemt. De keuze voor de Japanner, die al sinds 2021 bij de Red Bull-familie zit, zorgt voor onrust binnen het team. Meer lezen over de reacties van Jos Verstappen na het nieuws dat Max Verstappen een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing? Klik hier!

Oorzaak diskwalificatie Leclerc komt boven water: "Hoop dat dit voor Japan gerepareerd is"

Charles Leclerc kwam als vijfde over de streep tijdens de F1 Grand Prix van China, maar de 10 punten die hij daarmee verdiende, bleven niet achter zijn naam staan. Hij werd namelijk gediskwalificeerd, omdat zijn Ferrari een kilo te licht was. Teambaas Frédéric Vasseur heeft een verklaring gegeven voor de afgevallen SF-25. Meer lezen over wat de oorzaak precies was van de DSQ van Leclerc in China? Klik hier!

Column: Verstappen zorgt voor baanzekerheid blunderende Marko en Horner bij Red Bull

Red Bull Racing was deze week onderwerp van gesprek tijdens de nasleep van de F1 Grand Prix van China. Liam Lawson werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda, een beslissing die Helmut Marko en Christian Horner bij het team van Max Verstappen niet voor het eerst hebben moeten nemen om hun eigen beslissing te herstellen. Het duo zou meer verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het telkens falen en niet op het juiste moment uitkiezen en timen van de tweede coureur. Het eenzijdige succes van Verstappen de afgelopen jaren is de voornaamste reden dat de baan van het duo niet onder druk staat. Meer lezen over de situatie bij Red Bull Racing en de twijfelachtige rol die Marko en Horner daarbij hebben gespeeld? Klik hier!

FIA ziet helft van F1-teams technische regels overtreden: "Kunnen verdere restricties komen"

De legaliteit van de achtervleugel is een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens het Formule 1-seizoen 2025. Eén team heeft toegegeven noodgedwongen de achtervleugel te hebben aangepast om te voldoen aan het reglement, maar volgens de FIA waren het er vier à vijf. Nikolas Tombazis is er na de F1 Grand Prix van China dieper op ingegaan. Meer lezen over wat de FIA te zeggen heeft over de ingevoerde regels en de resultaten in China? Klik hier!

Marko eerlijk over exitclausule Verstappen en toekomst Red Bull: "Dat zou een goede reden zijn"

Het Formule 1-seizoen van 2025 is slechts twee raceweekenden oud of er wordt al gesproken over hoe ontevreden Max Verstappen is met de gang van zaken bij Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen moet omgaan met een lastig te besturen RB21 en een teamgenoot die geen punten scoort. Helmut Marko geeft eerlijk toe dat Verstappen een clausule heeft en dat deze al gauw besproken zal worden. Meer lezen over wat Marko over de exitclausule van Max Verstappen en het moment waarop deze voor Red Bull Racing relevant gaat worden? Klik hier!

