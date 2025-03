Renger van der Zande onthulde in het Race Café dat Jos Verstappen met verbazing en woede heeft gereageerd op de mededeling dat Yuki Tsunoda na slechts twee races het stoeltje van Liam Lawson bij Red Bull Racing overneemt. De keuze voor de Japanner, die al sinds 2021 bij de Red Bull-familie zit, zorgt voor onrust binnen het team.

De beslissing, zoals door Helmut Marko toegelicht, is mede ingegeven door de tegenvallende resultaten van Lawson. Helmut Marko gaf toe dat het kamp van Verstappen niet blij was, maar de Oostenrijker vond dat Lawson vervangen moest worden. Volgens hem gaat Tsunoda het seizoen afmaken en is er veel hoop dat hij de RB21 beter onder controle kan krijgen. Deze koerswijziging is echter ook - en misschien wel voornamelijk - om zowel bij de constructeurs als bij de coureurs beter mee te kunnen doen, maar ook om in het belang van Max Verstappen strategisch meer te kunnen doen in de races.

Verstappen woedend en verbaasd om stoeltjeswissel

Van der Zande stelt dat hij zag hoe Jos Verstappen reageerde op de plotselinge stoeltjeswissel. Volgens de IMSA-coureur was het een combinatie van woede en verbazing. "Ik stond toevallig met hem bij de presentatie van GP Elite. Jos stond er echt van te kijken: 'dit meen je niet. Waar komt dit vandaan?' Het is vooral de rust die ontbreekt bij Red Bull. Ze hebben ook niet de snelste auto. Ze hebben Horner bepaalde beslissingen laten maken die veel onrust in het team brachten", zo vertelt Van der Zande. Volgens hem is het niet alleen de keuze van teambaas Christian Horner die de gemoederen hoog doet oplopen. Er spelen volgens hem nog veel meer zaken, waaronder het vertrek van grote namen als Adrian Newey, wat ook onvrede met zich meebrengt. Eerder steunde Jos Verstappen al Lawson op social media.

Red Bull wil stabiele factor naast Verstappen

Nicky Catsburg, die ook aan tafel zat, stelt dat de reactie van Jos Verstappen veelzeggend is. "Ik denk dat dat bericht van Jos wel heel veelzeggend is, want Jos is wat dat betreft wel echt keihard. Dat hij zo'n bericht plaatst, zegt echt dat zij niet blij zijn met het feit dat Liam nu weg is." De keuze voor Tsunoda, die recentelijk weer in goede doen is en na een slopende wintertraining met meer zelfvertrouwen rijdt, is ook een strategische keuze. De Red Bull-leiding wil zich gaan focussen op het ontwikkelen van een stabiele factor naast Verstappen. Zeker nu de druk hoog is om punten te scoren bij de constructeurs en om het vijfde WK voor de Nederlander te helpen binnen te halen, terwijl de auto (RB21) soms te wensen overlaat.