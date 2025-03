Red Bull Racing was deze week onderwerp van gesprek tijdens de nasleep van de F1 Grand Prix van China. Liam Lawson werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda, een beslissing die Helmut Marko en Christian Horner bij het team van Max Verstappen niet voor het eerst hebben moeten nemen om hun eigen beslissing te herstellen. Het duo zou meer verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het telkens falen en niet op het juiste moment uitkiezen en timen van de tweede coureur. Het eenzijdige succes van Verstappen de afgelopen jaren is de voornaamste reden dat de baan van het duo niet onder druk staat.

Red Bull Racing is sinds 2005 actief in F1 en sindsdien is Horner ook al teambaas van het team en Marko adviseur bij Red Bull, dat twee succesvolle periodes heeft gekend. Van 2010 tot en met 2013 en van 2021 tot en met 2024 won het team veel wereldkampioenschappen en had het duo het aan het juiste eind qua coureurs. Toch hebben ze het vaker mis gehad of moesten ze vroeg ingrijpen. Een echte vaste aanpak achter het vinden van een tweede coureur is er bij Red Bull tot nu toe niet te vinden en Verstappen heeft eigenlijk sinds het vertrek van Ricciardo mede door de keuzes van Horner en Marko alles zelf moeten doen.

Schot in de roos

Van 2009 tot en met 2013 bleken Marko en Horner wat betreft de coureurs de juiste keuzes te hebben gemaakt. Sebastian Vettel begon in 2009 bij het team en zat er in zijn eerste seizoen meteen prima in, waarna hij in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen werd. Red Bull werd ook in die seizoenen kampioen bij de constructeurs, maar dit kwam niet alleen door Vettel. Mark Webber, die vanaf 2007 al bij Red Bull Racing actief was, bleek een succesvolle tweede coureur te zijn die meer dan zijn steentje bij zou dragen aan die kampioenschappen. Tuurlijk botste het zo af en toe tussen de twee, maar over het algemeen bleek Webber een prima tweede coureur te zijn.

De tweede keer dat Horner en Marko het aan het juiste eind bleken te hebben, was toen Verstappen na 1,5 jaar Toro Rosso naar Red Bull werd gepromoveerd. De Nederlander rijdt sinds 2016 bij het team en is inmiddels net zoals Vettel viervoudig wereldkampioen. In 2021 kwam Sergio Pérez bij het team, iets wat zeker in 2022 en 2023 voor succes zorgde bij de constructeurs. Ondanks dat Pérez niet zo stabiel was als Webber naast Vettel, was het pas in 2024 dat de Mexicaan echt niet meer houdbaar was voor het team.

De opleiding van Red Bull

Het is wellicht opgevallen, maar de twee beste tweede coureurs die het team heeft gehad (Webber en Pérez) kwamen niet uit de eigen opleiding. Vettel en Verstappen, die wel uit de opleiding kwamen van Red Bull, zijn tot nu toe de enige echt geslaagde coureurs bij Red Bull gebleken. Daniel Ricciardo kan hier in mindere mate wellicht bij worden gezet. Veel coureurs zijn uiteindelijk wel in F1 terechtgekomen en hebben het daar prima gedaan, maar wel nadat ze het bij Red Bull niet waar konden maken of door de leiding te vroeg voor de leeuwen werden gegooid.

Dit alles heeft natuurlijk ook voor een groot deel met de beschikbare auto te maken, waardoor alles relatief is. Feit is echter wel dat Daniel Kvyat (eigen coureur) naast Daniel Ricciardo teleurstelde als tweede coureur. Pierre Gasly en Alexander Albon faalden daarna ook toen Ricciardo vertrok, terwijl Liam Lawson natuurlijk het meest recente voorbeeld is van een coureur uit de eigen opleiding die er niet in slaagde om door te breken bij Red Bull om een solide tweede coureur te zijn naast de kopman.

Marko en Horner timen niet goed?

Dit kan aan de kwaliteit van de coureurs zelf liggen, maar er valt over te discussiëren of Marko en Horner het moment waarop ze talenten door laten stromen wel goed timen. Verstappen had 1,5 jaar ervaring opgedaan bij Toro Rosso voordat hij werd gepromoveerd, terwijl Vettel ook al 1,5 jaar ervaring had toen hij naar Red Bull ging. Ricciardo, die relatief veel succes kende bij Red Bull, had daarvoor ook twee jaar bij Toro Rosso al flink wat races in F1 gereden en in totaal 2,5 jaar ervaring. Hoe anders is dat voor de tweede coureurs en talenten van Red Bull die naast dit trio reden.

Gasly werd na een jaar zonder per se indruk te maken op jonge leeftijd al meteen gepromoveerd naar Red Bull, waar hij vervolgens ook maar twaalf races kreeg van de leiding. Albon, zijn opvolger, was zelfs nog maar twaalf races onderweg in zijn F1-carriere en moest al teamgenoot van Verstappen worden. Ook hij bleek hier totaal niet klaar voor te zijn en werd na 1,5 jaar vervangen. Kvyat had een jaartje ervaring bij Toro Rosso opgedaan en werd ook al snel naar Red Bull gezet, wat ook te vroeg bleek te zijn.

Lawson voor de leeuwen gegooid

Je zou zeggen dat Marko en Horner met die voorgaande beslissingen in het achterhoofd wel van hun lesje (zeg maar gerust lessen) geleerd hadden toen eind vorig jaar de keuze gemaakt moest worden tussen Tsunoda of Lawson als nieuwe teamgenoot van Verstappen voor 2025. Lawson had op dat moment als invaller bij de Racing Bulls welgeteld elf races gereden, vergelijkbaar dus met het aantal dat Albon had toen hij naar Red Bull ging. Tsunoda heeft er vier seizoenen bij Racing Bulls opzitten en is elke seizoen beter en beter geworden als coureur.

Tsunoda leek qua ervaring, feedback, stijl van de auto en het moment waarop het gebeurde dan ook eind 2024 de meest logische keuze. Vergeet niet dat Red Bull van tevoren wist dat het niet de dominante auto van de grid zou hebben en het in 2024 al lastig was voor het team om een betrouwbare auto op de baan te krijgen. Een ervaren coureur leek dan ook een logische keuze, zodat Lawson bij Racing Bulls ervaring op kon doen en Tsunoda zijn ervaring kon gebruiken om Red Bull door de beginfase van het seizoen te loodsen. Marko en Horner besloten echter weer terug te vallen op hun oude tactiek die in het verleden niet heeft gewerkt met Kvyat, Gasly en Albon: een groot talent die amper ervaring heeft voor de leeuwen gooien bij een team waar de druk (zeker naast Verstappen) groot is en er meteen prestaties worden verwacht. Lawson kon deze druk dan ook niet aan naast Verstappen, iets wat Albon en Gasly ook overkwam.

Toekomst Horner en Marko

Er zijn meerdere manieren om te kijken naar wie er schuldig is aan de situatie rondom het constant falen van de tweede coureur bij Red Bull en vooral het falen van de jeugdopleiding van Red Bull (naast Verstappen en Vettel) als het aankomt van slagen van Red Bull-talenten bij Red Bull Racing. Dat Marko en Horner na drie keer al de fout te hebben gemaakt om een onervaren en jonge coureur naast een kopman bij een topteam te zetten, nog een keer in de fout zijn gegaan met een logische keuze als Tsunoda die beschikbaar was, is op zijn minst pijnlijk te noemen. Gesteld kan zo langzamerhand wel worden dat Verstappen dit tijdperk de voornaamste reden is, wellicht zelfs de enige, dat Red Bull de afgelopen tijd zoveel prijzen heeft gewonnen. De keuzes van Marko en Horner qua tweede coureurs heeft de Nederlander, en tevens Red Bull zelf, de afgelopen jaren eerder tegengewerkt dan geholpen. Dit was in 2009 tot eind 2013 niet het geval, toen Marko en Horner met de keuze voor Webber wel hun steentje bij hadden gedragen aan het succes. Dit is ze bij Verstappen nog niet gelukt.

Er kan naar Verstappen gekeken worden, er kan naar de auto van Red Bull gekeken worden en zelfs naar de coureurs zelf, maar uiteindelijk is het toch telkens weer de (verkeerde timing) timing waarop Horner, Marko en de leiding van Red Bull besluiten om jonge coureurs in de auto van Red Bull te zetten die ervoor zorgt dat deze jonge coureurs vanaf het moment dat ze in die auto stappen al in een situatie komen waarin ze eigenlijk bijna niet kunnen slagen en de druk veel te hoog is. Dat Webber, Pérez en David Coulthard wel succes hebben gekend als ervaren coureurs buiten de opleiding om en Vettel, Verstappen en Ricciardo na meerdere jaren bij Toro Rosso wel slaagden (Ricciardo in mindere mate) heeft het ongelijk van Marko en Horner al een paar keer bewezen. Tsunoda zal proberen de volgende in dat rijtje te zijn.

