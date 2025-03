Sergio Pérez maakt naar verluidt kans om terug te keren in de Formule 1. Er komen volgend seizoen twee extra stoeltjes bij dankzij de intrede van Cadillac en 'Checo' zou al in gesprek zijn met het kersverse team. Een comeback bij Red Bull Racing zou hij niet zien zitten, omdat hij daar slecht behandeld zou zijn.

Pérez kwam in 2011 in de koningsklasse van de autosport terecht en bewees zich eerst bij Sauber en daarna bij Force India en Racing Point als een solide middenvelder. Het leverde hem een zitje bij Red Bull Racing op voor 2021. De Mexicaan hielp de energiedrankfabrikant aan twee constructeurstitels, terwijl Max Verstappen er met vier wereldkampioenschappen vandoor ging. Afgelopen december werd hij echter ontslagen vanwege zijn tegenvallende prestaties. Diens opvolger Liam Lawson kon op zijn beurt ook geen potten breken en wordt nu na twee Grand Prix-weekenden vervangen door Yuki Tsunoda.

Pérez wil niet terug naar Red Bull

Pérez is echter naar verluidt nog niet klaar met de Formule 1. "Ik denk dat 'Checo' een terugkeer bij Red Bull niet zou accepteren met hoe slecht ze hem hebben behandeld", begint journalist Chacho López op de radio van FOX Sports México, een zender die dichtbij Pérez staat. "Wat zou 'Checo' vragen om daar mogelijk terug te keren? Hij kan niet van het team vragen om de eerste coureur te worden, dat is Max Verstappen al, dus daar draait voor hem [bij Red Bull] ook niet om. Hij kan wel zeggen: 'Geef me een belangrijke positie, laat me de nummer één worden bij een ander team.' Dat zou hij zeker doen, als hij tekent bij Cadillac."

Onderhandelingen al begonnen

Cadillac is het nieuwe F1-team voor 2026. Het werd opgezet als Andretti Global door IndyCar-legende en voormalig McLaren F1-coureur Michael Andretti, maar de Formule 1 en eigenaren Liberty Media wilden de Amerikaanse formatie pas toelaten, als autogigant General Motors het project met hun Cadillac-merk zou overnemen. "Cadillac gaat niet vechten voor overwinningen of überhaupt podiums en dat is waar Checo Pérez over nadenkt", vervolgt López die vervolgens bevestigd dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden. "Onderhandelingen zijn al begonnen met Cadillac. 'Checo' zal overtuigd kunnen worden met een groots financieel aanbod en een technische basis die in de toekomst kan groeien, maar je begint wel vanaf nul." Cadillac heeft zelf aangegeven opzoek te zijn naar één jonge coureur en één ervaren coureur,

