De kogel is door de kerk: Yuki Tsunoda zal vanaf de Grand Prix van Japan teamgenoot van Max Verstappen zijn. Liam Lawson wordt 'gedegradeerd' tot Racing Bulls-coureur na slechts twee races. Christian Horner geeft tekst en uitleg over de toch tamelijk bizarre beslissing.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Vroege wissel

Het is een opvallende en historische gang van zaken, zelden werd een coureur zó vroeg uit zijn stoeltje gehaald en dus verdient de hele zaak zeker niet de schoonheidsprijs. Red Bull reageert bij monde van Horner op het bericht: "Het is moeilijk geweest om Liam het zo lastig te zien hebben met de RB21 tijdens de eerste twee races. Als resultaat hebben we gezamenlijk besloten om een vroege wissel in te zetten. We zijn het 2025-seizoen begonnen met twee ambities: het wereldkampioenschap bij de coureurs opnieuw pakken én het wereldkampioenschap bij de constructeurs terug claimen. Dit is puur en alleen een sportieve beslissing."

Zorgplicht

Horner vervolgt: "We weten dat er een hoop werk te doen is met de RB21 en Yuki zijn ervaring zal heel belangrijk zijn in het ontwikkelen van de huidige auto. We verwelkomen hem bij het team en kijken ernaar uit dat hij achter het stuur van de RB21 kruipt." Vervolgens horen we toch een tamelijk bizar 'excuus' voor deze wissel: "We hebben een zorgplicht om Liam te beschermen en te ontwikkelen. Samen hebben we gezien dat het een lastige start was en dus is het logisch om zo snel te handelen zodat Liam ervaring op kan doen en zijn carrière voortzetten bij Visa Cash App Racing Bulls, een omgeving en team die hij goed kent."

