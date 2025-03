Geruchten doen de ronde dat Yuki Tsunoda al vanaf de aankomende F1 Grand Prix van Japan mag instappen bij Red Bull Racing. Liam Lawson valt erg tegen in het vervloekte zitje naast Max Verstappen en kan er dus na twee raceweekenden al uitgegooid worden. Tsunoda werd in China gevraagd of hij klaar is om bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant in te vallen.

Sergio Pérez zakte helemaal naar het middenveld en soms zelfs het achterveld na de wedstrijd in Miami vorig jaar, terwijl Verstappen richting zijn vierde wereldtitel reed. 'Checo' kon plotseling totaal niet de snelheid vinden en dus werd hij afgelopen december ontslagen. Verstappen had het eveneens lastig en klaagde weekend na weekend over de balans. Red Bull besloot Lawson de promotie te geven, een actie waar veel kritiek op kwam, want Tsunoda heeft veel meer ervaring en veel fans vonden dat de Japanner het stoeltje daarom meer verdiende.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull overweegt om Lawson al voor Japan om te ruilen met Tsunoda'

Tegenvallende resultaten van Lawson

Lawson hoopte het beter te doen dan Pérez, maar zijn seizoen valt tot nu toe bijzonder tegen. Hij kwalificeerde zich als achttiende voor de seizoensopener in Australië door een foutje in zijn laatste run van Q1 en hij zou niet aan de finish komen. Hij werd door Red Bull buiten gehouden, toen het begon de regenen in de slotfase, en crashte vervolgens met zijn slicks op de natte baan. De Nieuw-Zeelander kon geen verbeteringen vinden in China. Hij kwalificeerde zich als laatste voor de Sprint en kwam als veertiende over de streep. Ook in de kwalificatie voor de Grand Prix werd hij twintigste. Lawson kwam niet verder dan P15 na een tweestopper, een strategie die langzamer bleek dan de éénstopper. Het werd uiteindelijk P12 door de diskwalificaties van Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Pierre Gasly.

OOK INTERESSANT: Verstappen positief verrast met snelheid in China: "Als de race nou zes uur duurde..."

Meeting in Milton Keynes

Red Bull heeft aankomende week een noodbijeenkomst ingepland om te vergaderen over de achterstand die het team qua auto heeft op McLaren, Mercedes en Ferrari. "Deze week hebben we een meeting in Milton Keynes om te bespreken hoe we het gat kunnen dichten", bevestigt hoofdadviseur Helmut Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. De Oostenrijkse formatie zou voor de Grand Prix van Japan overwegen om Tsunoda en Lawson te laten wisselen van team. Marko voegde toe dat ze "bezorgd" zijn over de situatie.

Tsunoda tijdens de Young Driver Test met Red Bull in Abu Dhabi afgelopen december

OOK INTERESSANT: Marko over worstelende Lawson: 'Een snelle auto is moeilijk te besturen'

Tsunoda klaar voor Red Bull-uitdaging

Tsunoda werd in China gevraagd of hij er klaar voor zou zijn om bij Red Bull Racing in te stappen en of hij die uitdaging aan zou willen gaan voor zijn thuisrace op het Suzuka International Racing Course. Deze wordt over twee weken verreden. "Ja, waarom niet! Altijd!", klonk het enthousiast bij de coureur die nu nog voor zusterteam Racing Bulls uitkomt en, in tegenstelling tot Lawson, wel punten heeft verdiend dit jaar. Reagerend op een mogelijke wissel tussen hem en Lawson, zei Tsunoda: "In Japan? Ja, 100 procent. Ik bedoel, die auto kan sneller." Erg blij met zijn antwoord was Racing Bulls niet, aangezien iemand van de PR van het team hem direct daarna weghaalde bij de aanwezige media.

Gerelateerd