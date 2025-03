Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Max Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

De stint van Liam Lawson bij het team is ook verre van voortvarend begonnen. In gesprek met Autosport spreekt Helmut Marko zich openhartig uit over de strijd die Liam Lawson momenteel voert bij Red Bull. De uitspraken van Marko benadrukken hoe lastig het kan zijn om een snelle auto te besturen, zeker voor een nieuwkomer die zich moet zien te bewijzen onder de hoge druk van de Formule 1. Lawson kende wederom een moeizame kwalificatiesessie, waarin hij als laatste eindigde. Dit staat in schril contrast met zijn teamgenoot, die een vierde tijd wist te noteren. Lawson weet dat hij het zwaar heeft en voelt de druk van de tweede stoel bij Red Bull. Marko reageert op de situatie van de Nieuw-Zeelander en geeft aan dat het allemaal draait om de prestaties: "Hij heeft gelijk. Het was teleurstellend, en we moeten alles analyseren. Het hangt allemaal af van de prestaties, en die heeft hij niet geleverd."

Verstappen steunt Lawson

Hoewel Max Verstappen zijn teamgenoot steunt en zegt dat de Racing Bulls-auto makkelijker te besturen is dan de Red Bull, blijft Marko bij zijn oordeel. "Ja, maar uiteindelijk is een hele snelle auto altijd moeilijk te besturen", zo stelt hij. De situatie van Lawson is typerend voor de uitdagingen die er spelen binnen het Red Bull-team, waar consistentie en prestaties voorop staan. De toekomst van Lawson is dan ook onzeker, maar het team blijft ondertussen zoeken naar verbeteringen. De Nieuw-Zeelander zal op zondag hopen om voor het eerst dit jaar te laten zien waar hij toe in staat is als de lichten om 08:00 uur Nederlandse tijd doven in Shanghai.