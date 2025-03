Red Bull Racing overweegt om Liam Lawson nog vóór de Grand Prix van Japan over twee weken, om te ruilen met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda. Dat meldt Autosport na afloop van de Grand Prix van China.

Liam Lawson kent geen goed begin in dienst van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om op zondag in de muur te belanden. In China kwalificeerde hij zich voor de sprint en de Grand Prix twee keer als laatste op de twintigste plaats. Op zondag wist hij vervolgens niet verder naar voren te komen dan P15. Het is een publiek geheim dat de auto van Red Bull lastig te besturen is, maar toch klinken er steeds meer geluiden dat Red Bull Racing overweegt om drastische maatregelen te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Einde verhaal voor Lawson?

"Liam Lawson kan voor de Grand Prix van Japan al vervangen worden door Yuki Tsunoda, zo heeft Autosport begrepen", leest het. "Na een moeilijke start van het seizoen voor Lawson, overweegt Red Bull nu al om hun line-up aan te passen voor Suzuka. Tsunoda wordt door bronnen in de paddock als potentiële vervanger genoemd. Alhoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, zijn gesprekken over een dergelijk scenario begonnen. En de mogelijkheid van een rijderswissel tussen de twee teams, is naar verluidt waarschijnlijk."

Gerelateerd