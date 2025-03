Max Verstappen zal China niet verlaten met een beker. De coureur van Red Bull Racing kwam als vierde aan de finish in de F1 Grand Prix op het Shanghai International Circuit. De Ferrari's wist hij te verslaan, maar de McLarens evenals de Mercedes van George Russell waren hem te snel af.

Verstappen ving de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 aan vanaf de vierde plek, maar kwam niet lekker weg bij de start en viel terug naar P6 achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Vooraan reed Oscar Piastri weg vanaf de pole position en hij pakte zijn derde Grand Prix-overwinning. Lando Norris maakte er een één-twee van voor het papajateam. Russell maakte het podium af. Hamilton besloot een tweestopper te doen en kwam achter Verstappen terecht. De Limburger wist de banden heel te houden richting de finish en had zo de snelheid om ook weer voorbij te gaan aan Leclerc. Verstappen zette in de laatste ronde zijn persoonlijk beste tijd neer. De andere Red Bull van Liam Lawson werd teleurstellend vijftiende.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren pakt één-twee in Grand Prix China, Verstappen kan geen vuist maken

Te langzaam door te sparen

"Het begin was lastig. Ik heb de eerste stint gereden zoals het team dat wilde, door te sparen", vertelt Verstappen tegen Viaplay die het niet helemaal eens was met de strategie van Red Bull. "Ik heb gezegd: 'Dan gaan we toch te langzaam zijn.' Nou, dat is wel gebleken. Maar ik heb in ieder geval gedaan wat zij wilden. Maar dan lopen [de McLarens, Russell en de Ferrari's] wel snel van je weg. De tweede stint was aan het begin ook lastig. Op de een of andere manier werden de banden te warm en dan kan je gewoon niet aanvallen. Maar hoe langer we doorreden, hoe beter het ging ten opzichte van de rest. Dus ik denk dat als we aan een wedstrijd van zes uur meedoen...", lacht de regerend wereldkampioen.

OOK INTERESSANT: Marko open en eerlijk over Lawson-stoeltje: Tsunoda zou voor Japan kunnen instappen

Positief over de pace

Verstappen vervolgt, reagerend op een radiobericht van engineer Gianpiero Lambiase die zei dat de pace wel goed was en dat dat beter laat dan nooit kan komen: "Absoluut, we moeten wel positief blijven op dat gebied. Op het laatst zat de snelheid er wel goed in, dus dat geeft wel positieve gevoelens." Over de inhaalactie op Leclerc vertelde hij: "Ik zag dat hij veel onderstuur had. Ik probeerde hem te dwingen om te verdedigen voor bocht 2, want dan haalt hij de apex niet meer en zo kon ik mooi buitenom gaan in bocht 3." Verstappen geeft verder aan dat hij na de start dacht dat P6 het maximale was, dus hij is blij verrast dat hij uiteindelijk vierde is geworden.

Gerelateerd