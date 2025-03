Het is alarmfase één bij het team van Red Bull Racing én bij Liam Lawson, die eigenlijk niet slechter aan dit nieuwe Formule 1-seizoen had kunnen beginnen. Helmut Marko geeft aan dat eventueel een hele vroege coureurswissel zeker een mogelijkheid is.

Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

Door het ijs

Dit jaar is het de beurt aan de jonge Lawson, die verrassenderwijs de voorkeur kreeg boven Yuki Tsunoda om Pérez te vervangen. De stint van Lawson in de Red Bull verloopt vooralsnog echter verre van soepel. De jonge rijder zakte in de kwalificatie wederom door het ijs met een P20-klassering, waardoor hij de Grand Prix van China van achteraan moest aanvangen, dit terwijl Isack Hadjar en Tsunoda wel veel verder naar voren konden starten. Met name laatstgenoemde coureur wordt nu zelfs al in verband gebracht met het zitje naast Max Verstappen.

Tsunoda in Japan?

Inmiddels zingen er al geruchten rond dat Tsunoda mogelijk binnen nu en veertien dagen al doorgeschoven wordt naar Red Bull, voordat zijn thuisrace in Japan op het programma staat: "Ja, waarom niet?", reageert Marko tegenover de Franse tak van Motorsport.com op de vraag of de Japanner klaar is om al voor Japan de overstap te maken naar de hoofdmacht. Eén ding lijkt duidelijk: Red Bull zal niet schromen om in te grijpen, iets dat in het verleden natuurlijk ook al meermaals bewezen is.

