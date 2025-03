Zak Brown baarde afgelopen week opzien door te stellen dat hij verwacht dat Max Verstappen na dit seizoen zal vertrekken voor een avontuur bij het team van Mercedes. Christian Horner slaat nu echter terug en dropt een bom over contact dat recent nog door Brown gelegd zou zijn met een Red Bull-rijder.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Artikel gaat verder onder video

Opmerkingen Brown

Ook rondom het team van Mercedes blijven de geruchten zingen. Zo liet Brown recent weten dat hij wel een overstap van Verstappen verwacht: "Oh, ik denk dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt, waarschijnlijk naar Mercedes", voorspelde de Amerikaan bij The Telegraph. "Er wordt ook gesproken over Aston Martin, met Adrian Newey die zich heeft aangesloten. Maar hoe geweldig Adrian ook is - en hij is de grootste ooit - je hebt een heel team om je heen nodig. Je hebt de cultuur nodig. Dat kost tijd. Als ik geld zou inzetten, zou ik op Mercedes wedden. In de afgelopen 10 jaar hebben ze zeven of acht keer het kampioenschap gewonnen. Vorig jaar wonnen ze vijf races. Ze hebben stabiliteit. We weten dat Toto hem leuk vindt. En ik denk dat we allemaal voelen dat [Mercedes] het beste uitgerust is aan de wat betreft de power unit met de nieuwe motorreglementen volgend jaar."

Horner dropt bom

In China krijgt Horner vragen over de opmerkingen van Brown en hij doet vervolgens bij Viaplay een wel heel bijzondere onthulling: "Weet je, iedereen mag z'n mening hebben. We zijn behoorlijk blij met de coureurs die we hebben. Blijkbaar heeft hij één van onze coureurs nog vorige week gebeld. Als je zo blij bent met je eigen coureurs, waarom zou je dan zo'n belletje plegen?", vraagt hij zich hardop af, zonder te vertellen of het om Verstappen of een andere Red Bull-rijder gaat. De geruchten over Verstappen en Mercedes doet hij dan ook af als onzin: "Gebakken lucht, eerlijk gezegd. We besteden er niet teveel aandacht aan. We houden ons hoofd omlaag en focussen ons op ons werk. De enige manier om te praten in deze sport is op het circuit."

Gerelateerd