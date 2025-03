Ferrari heeft Lewis Hamilton binnengesleept voor het F1-seizoen van 2025 en hoopt met de Brit en met Charles Leclerc successen te boeken dit jaar. Dat zal de Scuderia proberen met de SF-25. Deze bolide heeft een opvallende achtervleugel en die nemen we even onder de loep.

De Italiaanse formatie heeft een prima wintertest achter de rug. Veel problemen hadden ze niet op het Bahrain International Circuit en ze klokten eerst met Hamilton en daarna met Leclerc twee keer de snelste tijd op verschillende ochtenden. Ferrari zat in de middenmoot als het ging om de totale afstand die ze hebben afgelegd, namelijk 382 ronden of 2067 kilometer. Het meest opvallende aan de SF-25 was de V-vormige achtervleugel.

Compromis met V-vormige achtervleugel

De carbonzwarte rand van de achtervleugel, die naar de voorkant van de auto wijst, staat omhoog. Dat is het stagnatiepunt, een hogedrukgebied waar de luchtstromingen bijna 'stilstaan', voordat ze een kant op gaan. Omdat deze naar boven is gericht, wordt er meer massastroom aan lucht onder de achtervleugel door getrokken. Dit kan de downforce bij lagere snelheden verhogen, omdat de afstand tussen het stagnatiepunt en de achterste rand van het hoofdvlak van de achtervleugel groter is.

Als we kijken naar de buitenste randen van de achtervleugel, dan zien we dat koordlengte van de flap naast de DRS-vleugel zelf verlengd is en dit zorgt juist voor een kortere koordlengte van het hoofdvlak van de achtervleugel. Ferrari heeft er tevens voor gezorgd dat de bevestiging van de buitenste randen ook naar buiten zijn gebogen. Op die manier wordt de luchtstroom meer door de gleuf tussen de buitenste flap en het hoofdvlak gestuurd.

Een mogelijk nadeel is dat de downforce bij hogere snelheden daardoor een beetje afneemt, maar het voordeel is weer dat de uiteindes van de achtervleugel op deze manier mogelijk efficiënter zijn. Het zou namelijk moeten zorgen voor minder luchtweerstand. De kleinste details op dit gebied kunnen de luchtstroom op grote schaal beïnvloeden en Ferrari heeft met deze V-vormige achtervleugel dus een mooi compromis kunnen vinden.

