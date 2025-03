In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte de FIA bekend dat het twee reglementen richting het seizoen 2025 heeft aangepast om 'mazen in de wet' te dichten, deed Kelly Piquet een boekje open over haar gezondheid richting haar tweede kind, kwamen er geruchten naar buiten over Aston Martin en Adrian Newey en waarschuwde Guenther Steiner alvast Red Bull Racing voor een boze Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 3 maart.

Artikel gaat verder onder video

FIA grijpt in na 'gaten in reglementen' met flinke regelwijzigingen voor 2025

De FIA heeft twee wijzigingen in de reglementen doorgevoerd voor het seizoen 2025 om 'gaten in de reglementen' te dichten die door teams werden geëxploiteerd om een voordeel te behalen. Eén van die regelwijzigingen lijkt geïnspireerd te zijn door een incident waar Sergio Pérez, Max Verstappen en Red Bull Racing vorig jaar bij betrokken waren. Meer lezen over wat voor reglementen de FIA heeft aangepast richting het seizoen 2025? Klik hier!

'Nieuwe technisch directeur mag nog niet werken met Newey, Stroll woest op Aston Martin-rivaal'

Aston Martin sloeg naast Adrian Newey nog een grote naam aan de haak. Enrico Cardile moet binnenkort namelijk de nieuwe technisch directeur van Aston Martin worden. Het slechte nieuws is echter dat hij niet, zoals naar verluidt eerder gepland was, deze maand mag beginnen. Ferrari zou er voor hebben gekozen om Cardile alsnog een volledig jaar thuis te laten zitten. Meer lezen over wat er aan de hand is bij Aston Martin rondom Adrian Newey? Klik hier!

Kelly Piquet openhartig over haar gezondheid: "Toen begon ik me pas weer als mezelf te voelen"

Kelly Piquet verwacht samen met Max Verstappen een kindje. De partner van de viervoudig F1-kampioen werd op social media gevraagd naar hoe het met haar ging en daar onthulde ze eerdere gezondheidsproblemen. Ze legt uit hoe ziek ze was en hoe het haar is gelukt om erbovenop te komen. Meer lezen over wat Kelly Piquet, vriendin van Max Verstappen, te zeggen heeft over haar gezondheid? Klik hier!

Red Bull ontvangt waarschuwing van Steiner voor Verstappen: 'Reageerde agressief'

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde titel op rij in F1, maar volgens Guenther Steiner kwam er ook een andere versie van de Nederlander naar boven tijdens de moeizame periode van Red Bull Racing die de koningsklasse al een tijdje niet meer had gezien. De oud-teambaas van Haas waarschuwt Red Bull voor de viervoudig wereldkampioen. Meer lezen over waarom Steiner een waarschuwing in huis heeft voor Red Bull over Verstappen? Klik hier!

Zorgen om Lawson bij Red Bull: "Hoop dat hij mijn ongelijk bewijst"

Analist en voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok vreest dat Liam Lawson te vroeg in zijn loopbaan de stap naar Red Bull Racing heeft gezet. Lawson heeft elf Grands Prix aan ervaring, maar zal het nu moeten opnemen tegen viervoudig regerend wereldkampioen Max Verstappen bij Red Bull. Meer lezen over waar de zorgen van Chandhok omtrent Lawson als teamgenoot van Verstappen vandaan komen? Klik hier!

Gerelateerd