Aston Martin sloeg naast Adrian Newey nog een grote naam aan de haak. Enrico Cardile moet binnenkort namelijk de nieuwe technisch directeur van Aston Martin worden. Het slechte nieuws is echter dat hij niet, zoals naar verluidt eerder gepland was, deze maand mag beginnen. Ferrari zou er voor hebben gekozen om Cardile alsnog een volledig jaar thuis te laten zitten.

Cardile stapte halverwege afgelopen seizoen op bij Ferrari. De Toscaan studeerde aerospace engineering aan de universiteit van Pisa en was toendertijd al geassocieerd met de Italiaanse autogigant door een universiteitsproject. Hij overzag ook het aerodynamische team van Ferrari in het FIA GT-kampioenschap, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Hij was hoofd van de aerodynamische ontwikkeling, voordat hij later ook benoemd werd tot technisch directeur van de chassisafdeling. Geruchten deden al wekenlang de ronde dat hij de overstap zou maken naar Aston Martin. Uiteindelijk kon het team van Lawrence Stroll in juli dan ook aankondigen dat Cardile de nieuwe technisch directeur zal worden. Ferrari lijkt echter niet te spreken over de actie van Cardile en steekt naar verluidt een stokje voor een vervroegd begin bij Aston Martin.

Ruzie tussen Aston Martin en Ferrari

Maandag 3 maart 2025 is een historische dag voor Aston Martin, want vandaag mag Adrian Newey voor het eerst aan de slag bij de Britse formatie. De topontwerper krijgt echter meteen slecht nieuws voor zijn kiezen: Cardile mag waarschijnlijk pas vanaf 17 juli aanschuiven in plaats van dezelfde geplande datum als Newey. Dat betekent dat de twee samen meer dan vier maanden missen in de voorbereidingen op 2026, wanneer nieuwe reglementen hun intrede zullen maken. Volgens Corriero dello Sport waren Aston Martin en Ferrari overeengekomen over hoelang de zogeheten gardening leave van de technisch directeur moest duren, maar ergens in de afgelopen maand zou er toch onvrede zijn ontstaan tussen de twee teams, waardoor het verlof alsnog over de volledige twaalf maanden gaat. Teameigenaar Lawrence Stroll is naar verluidt woest op Ferrari. Advocaten van Aston Martin en Ferrari zouden opnieuw om de tafel gaan zitten in een poging de zaak op te lossen.

