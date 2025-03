Aston Martin kende een moeizame start van het F1-seizoen van 2025. Tijdens de testdagen op het Bahrain International Circuit maakten ze weinig kilometers en de groene bolide leek ook niet bepaald competitief. Daar kwam nog bij dat Fernando Alonso en Lance Stroll allebei ziek waren.

Alonso stond in 2023 in bijna de helft van de Grands Prix nog op het podium, voordat de Britse formatie trofeeloos bleef in 2024. Volgens de rangorde van de wintertest in Bahrein zou Aston Martin nog verder naar beneden zijn gezakt. De tweevoudig wereldkampioen en Stroll hadden het allebei moeilijk. Er werden door meerdere problemen weinig ronden verreden op de eerste twee dagen en ook op dag drie werden er niet zoveel kilometers gemaakt als gepland. Alleen Red Bull Racing legde over de gehele drie dagen een kortere afstand af. Stroll was ziek geworden op de vrijdag en dus werd Alonso al in de ochtend ingezet. De Canadees zou vervolgens de middag doen, maar na anderhalf uur werd Alonso opnieuw opgeroepen om in de AMR25 te stappen.

Alonso en Stroll allebei ziek

"Hij is wel oké, maar hij voelde zich natuurlijk heel erg ziek", begon Pedro de la Rosa, ambassadeur van Aston Martin. "Het was goed dat hij wel even in de auto kon stappen en we hadden zelfs een erg goede test met hem. Hij heeft verschillende dingen met de ophanging kunnen proberen, dus dat was heel positief. Maar helaas kon hij niet verdergaan. Hij had het echt moeilijk en hij heeft tot het maximum lopen knokken. Fernando was nog beschikbaar, maar die voelt zich eveneens niet lekker. Hij heeft last van een verkoudheid. We hadden natuurlijk ook [reservecoureur] Felipe Drugovich nog hier, dus als team zaten we nog wel goed, maar we wilden Lance en Fernando zoveel mogelijk ronden geven."

Niet relevant voor de race

De relatief koude weersomstandigheden waren een uitdaging in Bahrein. "Het was lastig voor iedereen en het weer heeft daar een grote rol in gespeeld. Dat is ook waarom Fernando zich niet helemaal 100 procent voelt", vervolgde De la Rosa die in 2006 in Hongarije op het podium stond voor McLaren. "Heel veel dingen gaan niet relevant zijn voor de race hier, omdat de baantemperatuur veel hoger zal liggen in april. We hebben daarom veel dingen getest en bepaalde prioriteiten gesteld omtrent de wegligging van de auto in plaats van het doen van racesimulaties." Het lijkt er dus op dat de rondetijden van de Aston Martin, die volgens de rangorde van de test voor aankomend seizoen is terugvallen tot in het achterveld, niet representatief zijn. "Deze omstandigheden zijn gewoon te koud. Maar [de test is daarom voor ons] op een andere manier heel nuttig geweest. We zijn achter dingen gekomen waar we normaal gesproken in een raceweekend niet achter zouden zijn gekomen."

