Red Bull Racing gaat met Ford vanaf 2026 haar eigen motoren ontwikkelen, voor het eerst in de historie van het team. Christian Horner, teambaas van het team van Max Verstappen, heeft wat details over de samenwerking onthuld.

In gesprek met Motorsport.com gaat Horner in op de samenwerking met Ford. "Het mooie van deze samenwerking is dat Mark Rushbrook en Jim Farley vanaf het begin hebben gezegd: jullie doen de Formule 1. Wij gaan jullie niet onze methodologie opleggen. Zeggen jullie maar waar we mee kunnen helpen, waar we mee kunnen assisteren. Het was een heel open boek richting 2026, met als hoofdvraag: hoe kunnen we helpen om zo competitief mogelijk te zijn? Het voelt echt als een samenwerking waarbij de ingenieurs geen dingen worden opgelegd. Dat gebeurt soms wel in dergelijke relaties en daar waren we bang voor in die andere optie waar we naar keken [Porsche]."

Horner over gesprekken met Ford

Horner gaat vervolgens in op de eerste gesprekken die hij voerde met Ford. "Mijn allereerste vraag aan hem was: Wat zoek je in een partner? In de eerste twintig minuten van het gesprek voelde ik al dat we aardig op één lijn zaten. Natuurlijk niet op alle punten, maar in brede zin was er wel overeenstemming. In het allereerste gesprek hebben we ook al voorzichtig besproken met welke aspecten van de motor en van het team Red Bull hulp nodig had, en wat wij konden toevoegen. Dat is daarna doorgegaan, al is de lijst van wat we bijdragen nu langer dan in het eerste gesprek."

Horner kent risico's van eigen motoren in F1

Horner geeft ook toe dat de risico's van het ontwikkelen van eigen motoren in F1 bekend zijn bij hem en zijn team. "Natuurlijk gaan er risico’s gepaard met wat we doen. Als je kijkt naar de investeringen en alles wat we nu doen, dan is dat misschien wel een tikkeltje krankzinnig. Maar zoals Dietrich Mateschitz altijd zei: no risk, no fun. Dat geldt ook hiervoor. En we hadden dit in ieder geval nooit kunnen doen zonder een partner met dezelfde mentaliteit."

