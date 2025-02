In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dinsdag was de dag waarop de tien livery's van het seizoen 2025 voor het eerst uit de doeken werden gedaan tijdens een grote show in de O2 Arena (Londen), ging Max Verstappen in op de nieuwe regels vanuit de FIA, werden er tijdens de show grappen gemaakt over de ruzie tussen George Russell en Verstappen en kwamen KPN en Ziggo met een reactie na de uitbreidingen van Viaplay. Dit is de GPFans Recap.

Dit zijn de tien nieuwe kleurstellingen van alle F1-teams voor 2025 op een rijtje

We zijn weer een stapje dichterbij het begin van het F1-seizoen 2025. De livery's van alle tien teams zijn namelijk onthuld tijdens het speciale F175-launchevenement. GPFans was aanwezig in Londen en zet de auto's op een rijtje. Een goed overzicht hebben van alle auto's die tijdens de show in de O2 Arena werden getoond? Klik hier!

KPN en Ziggo reageren op nieuws over uitbreiding Viaplay voor Odido- en Delta-klanten

Viaplay heeft de handen ineen geslagen met Odido en Delta om twee nieuwe tv-kanalen te introduceren. Over een mogelijke samenwerking met KPN en VodafoneZiggo werd echter niet gesproken door de Scandinavische streamingdienst. Beide providers hebben daar nu op gereageerd. Meer lezen over het nieuws omtrent Viaplay voor Nederlandse F1-fans van KPN en Ziggo? Klik hier!

Verstappen en Hamilton bij dertig best verdienende topsporters ter wereld

Max Verstappen heeft in 2024 maar liefst 76 miljoen dollar bijgeschreven als viervoudig wereldkampioen, maar dat staat in schril contrast met de best verdienende topsporter: Cristiano Ronaldo. De voetballer verdiende vorig jaar een duizelingwekkende 260 miljoen dollar en voert daarmee de lijst aan van best verdienende topsporters ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van Sportico. Meer lezen over het vermogen van zowel viervoudig wereldkampioen Verstappen als zevenvoudig wereldkampioen Hamilton? Klik hier!

Verstappen en Russell in de zeik genomen bij F175: "Hebben jullie al gezoend?"

Het F175-evenement, de lancering van het Formule 1-seizoen 2025 waarbij de kleurstellingen van de tien teams worden gepresenteerd, is inmiddels begonnen. Het begon met een introductie van een aantal coureurs, waaronder Max Verstappen. De presentator dook meteen op de ruzie met George Russell. Meer lezen over hoe de O2 Arena reageerde op Verstappen en Russell en de grappen die daarbij hoorden? Klik hier!

Verstappen spreekt FIA toe: 'Besteden aan het verbeteren van de sport'

Max Verstappen is natuurlijk de man die het meest besproken wordt nu het allemaal gaat om het schelden van coureurs en de strenge straffen die de FIA erop heeft gezet. Als het aan Verstappen ligt, kan de tijd, moeite en het geld die erin gestopt worden allemaal wel wat beter ingevuld worden. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over de strengere regels omtrent schelden tijdens FIA-evenementen en persconferenties? Klik hier!

