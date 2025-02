Het F175-evenement, de lancering van het Formule 1-seizoen 2025 waarbij de kleurstellingen van de tien teams worden gepresenteerd, is inmiddels begonnen. Het begon met een introductie van een aantal coureurs, waaronder Max Verstappen. De presentator dook meteen op de ruzie met George Russell.

Voorafgaand aan het evenement namen alle teams op Ferrari na deel aan persmomenten en GPFans was daar ook bij aanwezig. Russell kreeg de vraag of hij inmiddels al met Verstappen had gesproken om de angel uit de situatie te halen. De twee hadden het flink met elkaar aan de stok in Qatar en Abu Dhabi eind vorig jaar, omdat Verstappen vond dat Russell hem een straf had aangenaaid. De Brit was op zijn beurt weer niet gediend van bepaalde opmerkingen die de Red Bull-coureur had gemaakt. "Nee, ik heb niet met hem gesproken, maar ik maak me ook geen zorgen over hem of zijn rijstijl", zei Russell over Verstappen. "Dat gebeurde vorig jaar en ik wil me vooral op mezelf concentreren. Ik vond dat hij de grens overging aan het einde van vorig jaar, en ik heb vrij duidelijk gemaakt dat ik dat niet pik."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell behandelt scheldsoap: "Het eerste dat je leert in andere taal, zijn scheldwoorden'

Verstappen wordt uitgejoeld

Het F175-launchevenement begon met een rockconcert, waarna Jack Whitehall naar voren kwam voor een grappige introductie van de sterren in de koningsklasse. "Je weet dat je sport enorm populair is, wanneer je de O2 boekt voor een evenement om de kleuren van een paar auto's aan te kondigen die allemaal hetzelfde zijn als vorig jaar", begon Whitehall. "Een aantal van de grootste namen in de Formule 1 zijn er vanavond bij, zoals onze regerend wereldkampioen. Ja, hij keek er heel erg naar uit om hier te zijn. Sommige coureurs willen alleen maar racen, maar niet deze jongen", zei hij sarcastisch over Verstappen.

Bij het verzoek om applaus voor de Limburger, kwam er vervolgens vanuit het publiek een boel boegeroep. Whitehall vervolgde: "Het had erger gekund, je had ook naast George Russell kunnen zitten. Waar zit George eigenlijk? Hebben jullie al gezoend en het goedgemaakt? Hoe kan je überhaupt ruzie hebben met George Russell? Hij is de aardigste die er is! Als Russell geen F1-coureur was, dan zou hij met een GoPro op zijn hoofd gillend enthousiast worden van treinen."

Jack Whitehall gets the show under way at The O2 🎤#F175LIVE @jackwhitehall pic.twitter.com/qeEf2TReAH — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Gerelateerd