Dit seizoen is er een hoop te doen rondom het schelden van coureurs, zeker sinds er nu zeer zware straffen op zijn gezet door de FIA. George Russell, medevoorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, vindt het een lastige situatie én vindt dat coureurs wel hun persoonlijkheid moeten blijven tonen.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen is, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Het gaat wel ver

De grote vraag wordt natuurlijk in hoeverre deze straf dit seizoen gehandhaafd gaat worden en of er daadwerkelijk zware sancties aan te pas gaan komen als een coureur meermaals over de schreef gaat. Logischerwijs was de hele soap ook onderwerp van gesprek tijdens de persmomenten voor de F1 75-evenement op dinsdag. Russell, voorzitter van de GPDA, kreeg natuurlijk ook direct vragen over zijn mening over de nieuwe regelementen: "Als individu zou ik - net zoals vorig jaar - zeggen dat het allemaal best ver gaat met alles. Eigenlijk heb ik er niet heel veel meer over te zeggen", vertelt hij tegenover onder meer GPFans.

Andere taal

De Brit vervolgt: "Ik denk ook dat coureurs wel hun persoonlijkheid moeten kunnen blijven laten zien", zo stelt de rijder die dit jaar als kopman moet gaan fungeren bij de Zilverpijlen. "Het is wel terecht om te zeggen dat het in een omgeving als deze niet nodig is om te vloeken. Maar uiteindelijk - zeker voor jongens waarvan Engels niet hun moedertaal is - is het eerste wat je leert de scheldwoorden. En de eerste Italiaanse woorden die hij [teamgenoot Andrea Kimi Antonelli] mij geleerd heeft, zijn de scheldwoorden", besluit hij lachend.

