Viaplay heeft de handen ineen geslagen met Odido en Delta om twee nieuwe tv-kanalen te introduceren. Over een mogelijke samenwerking met KPN en VodafoneZiggo werd echter niet gesproken door de Scandinavische streamingdienst. Beide providers hebben daar nu op gereageerd.

Sinds 2022, het eerste F1-seizoen waaraan Max Verstappen deelnam als regerend wereldkampioen, is de koningsklasse hier in Nederland op Viaplay te zien. Ze kregen de uitzendrechten in handen door meer te bieden dan VodafoneZiggo, die van 2013 tot en met 2021 de Formule 1 mocht tonen op Ziggo Sport. Inmiddels heeft Viaplay het contract met F1 verlengd tot en met 2029. Viaplay was eerst alleen nog maar een streamingdienst, maar breidde vorig jaar uit naar tv met Viaplay TV, een gratis kanaal op de plek van SBS9. Daar worden de wat minder belangrijke sessies of wedstrijden gratis uitgezonden, bijvoorbeeld een vrije training van de Formule 1, of andere programma's.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: volg hier de presentatie van de livery's tijdens F1 75 in de O2 Arena

OOK INTERESSANT: Kamphues verklaart overstap van Ziggo Sport naar Viaplay

Verdere uitbreiding op tv

Viaplay kondigde afgelopen maandag aan dat Viaplay TV een eigen kanaal wordt op tv, simpelweg genaamd Viaplay. Daar blijft het echter niet bij. Wat er op de streamingdienst te zien is, komt ook op een zender terecht op tv en dat zal gebeuren in samenwerking met providers Odido en Delta onder de naam Viaplay+. Wil je liever niet via een app of desktop kijken, dan kun je binnenkort als Odido- of Delta-klant dus Viaplay+ aanschaffen. Deze zender zal beschikbaar zijn voor €16,99 per maand, terwijl de streamingdienst van Viaplay €19,99 of €21,99 per maand zal zijn vanaf maart 2025, afhankelijk van of je twee euro extra wil besteden om zonder reclame te kunnen kijken.

OOK INTERESSANT: Formule 1-fans uiten onvrede over aanzienlijke prijsverhoging Viaplay

KPN- en VodafoneZiggo-klanten lijken voor nu nog buiten de boot te vallen

De nieuwe Viaplay- en Viaplay+-kanalen lijken vooralsnog alleen beschikbaar te zijn voor Odido- en Delta-klanten.

VodafoneZiggo heeft via woordvoerder Jasper de Boer ontkennend noch bevestigend aan GPFans laten weten dat ze "nooit uitspraken doen over eventuele toekomstige plannen om het zenderpakket aan te passen" en dat hun klanten pas bericht zullen ontvangen als er concrete wijzigingen aan zitten te komen.

Woordvoerder Gerd de Smyter vertelde wel namens KPN dat zij in gesprek zijn met Viaplay Nederland om ook Viaplay en Viaplay+ aan te bieden. Maar zekerheid lijkt er in dat opzicht dus nog niet te zijn.

Ben je dus klant van KPN of VodafoneZiggo, dan zal je niet nu al om de prijsverhoging van €19,99 of €21,99 heen kunnen komen, maar ben je klant van Odido of Delta, dan is wat er op de streamingdienst wordt aangeboden dus wel beschikbaar vanaf €16,99 per maand dankzij de introductie van Viaplay+.

Gerelateerd