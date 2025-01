Streamingdienst Viaplay kondigde afgelopen maandag wederom een aanzienlijk prijsverhoging aan. Consumenten waren eerder al niet te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding, maar voor velen lijkt de spreekwoordelijke druppel inmiddels in de emmer te zijn beland.

Viaplay is inmiddels drie jaar actief in Nederland, en heeft onder andere de uitzendrechten van de Formule 1 in bezit. Sinds de lancering van de streamingdienst hier is het echter meer dan eens onderwerp van gesprek geweest. Zo zijn er vaak klachten over de beeldkwaliteit en haperende uitzendingen, en dat tegen een - kijkend naar het aanbod van de concurrentie - hoge prijs. Daar komt nu nog weer wat bij op. Afgelopen maandag maakte Viaplay, net als de afgelopen jaren, een forse prijsstijging bekend.

Artikel gaat verder onder video

Prijsverhoging Viaplay

Vanaf 3 februari kost de goedkoopste optie je 16,99 euro per maand. Hier zit je wel direct een jaar aan vast én er worden reclames uitgezonden tijdens bijvoorbeeld Formule 1-races. Een normaal jaarabonnement gaat 19,99 euro kosten. Maandabonnementen blijven ook mogelijk, maar zijn fors duurder. Zo betaal je straks 19,99 euro per maand voor een abonnement mét reclame, en 21,99 euro voor een normaal maandabonnement. Een stijging van maar liefst vier euro. Voor veel Formule 1-fans lijkt de financiële grens inmiddels overschreden te zijn.

Reacties op social media

fuck @Viaplay_f1 met zijn abnormale prijzen pic.twitter.com/2sEqMafLu3 — Gaius Marius Lucius Cavallo (@LuciusCavallo) January 28, 2025

@Viaplay_f1 weer omhoog

we zijn alleen geïnteresseerd in de f1 de rest willen we niet

Nu, nog geen half jaar later, € 21,99

basis-abonnement van € 19,99, maar daarbij krijg je advertenties voorgeschoteld. Deze prijzen gelden vanaf 3 februari voor nieuwe abonnees wtf — Gaius Marius Lucius Cavallo (@LuciusCavallo) January 28, 2025

Benieuwd wat de prijs van een los F1tv abonnement gaat worden dit jaar. Zal ook wel 4 euro per maand bij opkomen schat ik zo in gezien de nauwe samenwerking met Viaplay. — Maarten B (@superaart) January 28, 2025

Ben gek op F1, maar om nu elke maand 22 piek te gaan betalen is echt te zot. Dit gaan we direct opzeggen vandaag #Viaplay — Rootz (@Rootz80) January 28, 2025

Pfff ik heb #viaplay alleen maar voor de Premier League. Als ik hetzelfde abonnement wil behouden ga ik gewoon €7,- meer betalen. Het moet wel redelijk blijven. Ik ga serieus kijken naar een IPTV oplossing, dan maar illegaal. @viaplay @viaplaysportnl — Gooner JND (@GoonerJnd) January 28, 2025

Ik vind die jaarabonnement belachelijk! Bij F1TV betaal je in 1x voor 1 jaar! Maar bij ViaPlay moet je het maandelijks betalen i.p.v. voor 1 jaar! En volgens mij mag dit ook niet op deze manier. #Viaplay #viaplaysportnl #viaplaydarts #viaplayvoetbal #voetbal #Formule1 #media — D. Overbeek 🇳🇱🤗 (@DOverbeek77) January 28, 2025

Gerelateerd