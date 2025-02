We zijn weer een stapje dichterbij het begin van het F1-seizoen 2025. De livery's van alle tien teams zijn namelijk onthuld tijdens het speciale F175-launchevenement. GPFans was aanwezig in Londen en zet de auto's op een rijtje.

Deze avond was een unicum voor de koningsklasse van de autosport. Alle deelnemers kwamen bij elkaar voor een evenement waar de kleurstellingen werden onthuld. Normaal gesproken deed ieder team dat apart met een eigen zogeheten launch, maar de Formule 1 besloot er dit keer een spektakel van te maken, vanwege het 75-jarig bestaan van het wereldkampioenschap. Het evenement werd gehouden in de O2 Arena in Londen en was onder andere op het YouTube-kanaal van de Formule 1 en Viaplay te volgen.

Nieuwe kleurstellingen

Dit zijn de kleurstellingen voor aankomend seizoen. Racing Bulls is de grote verrassing met de VCARB 02. Het blauw en zilver heeft plaatsgemaakt voor een voornamelijk witte livery. Daarnaast maakt de bekende gele Red Bull-neus zijn terugkeer bij het zusterteam.

Alpine A525

Aston Martin AMR25

Ferrari SF-25

Haas VF-25

Kick Sauber C45

McLaren MCL39

Mercedes W16

Racing Bulls VCARB 02

Red Bull RB21

Williams FW47

