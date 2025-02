Lando Norris is van mening dat hij met McLaren 'minder excuses heeft' dan in 2024 als het gaat om vechten om de twee kampioenschappen. Naast Max Verstappen denkt de Brit echter dat hij nog meer coureurs in de gaten moet houden.

Tijdens het persmoment voorafgaand aan de lancering van de livery's in de O2 Arena in Londen vertelde Norris tegenover onder meer GPFans dat McLaren en Norris in 2025 minder excuses hebben dan in 2024. "Na vorig jaar hebben we geen excuses meer. In het verleden hadden we die wel, maar eerlijk gezegd kunnen we ons dit jaar nergens achter verscharen. Vorig jaar hebben we bewezen dat we alles hebben om te presteren en naar boven te kijken. Als we daar aan het begin van dit seizoen niet weer staan, dan zijn we niet goed genoeg." Norris weet dat zowel hij als teamgenoot Oscar Piastri in 2024 betere coureurs zijn geworden. "We zijn als coureurs vorig jaar veel beter geworden. We hebben nu een auto die kan strijden om zeges en kampioenschappen en het is aan ons om die auto te maximaliseren en te laten presteren. Ik kijk uit naar die uitdaging. Het team dat achter ons staat weet ook dat ze in staat zijn om een snelle auto te maken."

Norris ziet McLaren en zichzelf toch nog als 'underdogs'

Norris krabbelt daarna echter weer een beetje terug. "Hoe graag we ook willen geloven dat we de beste zijn, ik denk dat we nog steeds het gevoel willen hebben dat we underdogs zijn. We hebben veel om voor te vechten en proberen ons elke minuut van de dag te verbeteren. En natuurlijk zal er meer druk zijn. Er staat meer druk op het hele team. Er zullen meer ogen op ons gericht zijn. Er wordt meer van ons verwacht. Toen ik dit seizoen begon, wist ik dat ik in de ogen van veel mensen de favoriet zou zijn. En als team zijn we de favorieten. Ik denk dat ik de afgelopen paar weken in een aantal interviews heb gezegd dat veel mensen denken dat druk iets slechts is, maar voor mij is het juist het tegenovergestelde. Het is iets goeds. Ik heb altijd veel beter gepresteerd onder druk. Onder druk kan ik veel beter nadenken en me focussen. Iedereen heeft zijn eigen manier om dingen te doen en dat heb ik al vaak gezegd. Ik word nog steeds nerveus en ik voel de druk, ik weet dat die er is. Maar mijn beste prestaties komen vaak wanneer die druk er is.Er wordt meer van me verwacht om te bewijzen dat ik het weer beter heb gedaan dan vorig jaar.”

Norris over gevecht met Verstappen

Dan gaat Norris in op wie hij als concurrenten ziet voor de titel. Norris noemt natuurlijk Verstappen, maar hij is zeker niet de enige volgens de Brit waar hij op gaat letten. “Ik had een goed jaar, maar het was duidelijk dat ik op veel gebieden moest verbeteren, vooral in mijn gevechten tegen Max [Verstappen]. Maar ik ga dit seizoen niet alleen tegen Max vechten. Ik ga ook vechten met deze jongen links van me [Oscar Piastri] en waarschijnlijk met veel andere coureurs. Maar ja, ik moet ervoor zorgen dat ik klaar ben om tegen iedereen te vechten en een tandje bij te zetten, en ik voel dat ik daar klaar voor ben. Dus ik ben enthousiast om te presteren onder al die druk.”

