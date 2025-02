Jack Doohan heeft in Londen gereageerd op de geruchten die ontstaan zijn over zijn positie bij Alpine na de komst van Franco Colapinto, die als reservecoureur is gekomen bij het Franse team.

Colapinto mocht vorig jaar onverwacht een behoorlijk aantal races rijden namens Williams als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. De Argentijn maakte aan het begin wel wat indruk, maar crashte ook vaak. Uiteindelijk liep hij een stoeltje mis voor 2025, maar hield hij er wel een plekje als reservecoureur aan over bij Alpine. Het meest opvallende hieraan is dat Alpine al twee reservecoureurs heeft en tevens met Doohan een rookie in 2025 een kans gaat geven naast kopman Pierre Gasly. Dit bracht al vrij snel geruchten op gang over dat Colapinto werd gehaald als opvolger van Doohan en dat zijn contract maar uit vijf races bestond.

Doohan over komst Colapinto

Tijdens de persmiddag bij de O2 Arena in Londen voorafgaand aan de lancering van de livery's op dinsdagavond ging Doohan tegenover onder meer GPFans in op alle commotie die is ontstaan door de komst van Colapinto. Volgens Doohan staat hij niet onder druk voordat hij ook nog maar een kilometer gereden heeft in 2025. “Ik heb gehoord dat hij een reservecoureur is. En ik denk dat je hoe dan ook één van de 20 Formule 1-coureurs ter wereld bent. Ik weet dat toen ik een go-karter was, in de Formule 3, Formule 2 - ik alles zou doen om in de Formule 1 te komen en alles zou opofferen. dus of het nu iemand binnen het team is, buiten het team, iedereen die goed presteert, je zult altijd druk op je schouders hebben omdat je in een sport zit met veel concurrentie. Maar welke druk er ook is, ik kijk ernaar uit en ga ervan genieten, het omarmen en gewoon genieten van mijn Formule 1-seizoen.”

Voelt Doohan zich aangevallen door aanstelling Colapinto?

Vervolgens werd de vraag gesteld of Doohan zich persoonlijk door Alpine aangevallen en onder druk gezet voelt door de komst van Colapinto. “Is dat een vraag? Vorig jaar was ik ook een 21-jarige reservecoureur met een langlopend contract. Nee, dat doe ik niet [met zorgen maken]. Zou ik dat wel moeten doen? Ik weet het niet. Ik begrijp de vraag niet helemaal, maar nee: zeker niet.”

