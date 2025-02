George Russell legt voorafgaand aan het F1 75-evenement aan onder andere GPFans uit dat hij de strijdbijl met Max Verstappen wil begraven. Het duo zal nooit echt de grootste vrienden worden, maar Russell legt uit dat hij zich vooral wil concentreren op de sportieve prestaties met Mercedes.

Afgelopen jaar in Qatar kwam de relatie tussen het duo onder druk te staan. Tijdens de kwalificatie in Q3 zat Verstappen tijdens zijn outlap op de racelijn, en ook Russell, die achter hem reed, zat in zijn opwarmronde. De Brit moest echter voldoen aan zijn minimum deltatijd, gaf plotseling gas en reed naar de RB20 van de Nederlander toe. Die kon ternauwernood ruimte maken, maar volgens Russell was de situatie zeer gevaarlijk. Volgens Verstappen lobbyde Russell bij de stewards voor een straf voor de Nederlander, en die kwam er uiteindelijk ook. Verstappen verloor zijn poleposition en Russell vertrok vanaf P1. Verstappen was vooral boos omdat Russell er alles aan deed om hem een straf aan te naaien; Russell vond juist dat Verstappen een pestkop was die een halt moest worden toegeroepen.

Russell: 'Ik ga mijn benadering niet veranderen'

Op de vraag of Russell inmiddels al met Verstappen heeft gesproken om de angel uit de situatie te halen, reageert de Mercedes-coureur: "Nee, ik heb niet met hem gesproken, maar ik maak me ook geen zorgen over hem of zijn rijstijl. Dat gebeurde vorig jaar en ik wil me vooral op mezelf concentreren. Ik vond dat hij de grens overging aan het einde van vorig jaar, en ik heb vrij duidelijk gemaakt dat ik dat niet pik. Het is inmiddels 2025 en ik concentreer me op het werk dat voor me ligt: winnen. Ik ga mijn benadering niet veranderen als ik met hem in gevecht ben of met andere coureurs."

