In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam de uitspraak naar buiten over de rechtszaak die gaande was rondom Michael Schumacher, bleek Kelly Piquet al een cadeau voor Valentijnsdag te hebben gekocht voordat Max Verstappen zijn cadeau kon geven, vielen er bij McLaren al meteen wat dingen op toen de auto voor het eerst op de baan kwam en ging Verstappen in op zijn teamgenoot in 2025: Liam Lawson. Dit is de GPFans Recap van 13 februari.

Kelly Piquet is Verstappen voor en koopt zelf cadeau voor Valentijnsdag

Vrijdag is het Valentijnsdag, een bijzondere dag voor veel mensen. Zo ook voor Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet, die sinds 2020 een relatie hebben. Kelly Piquet blijkt iets te hebben gedaan wat niet veel mensen kunnen zeggen: de viervoudig wereldkampioen aftroeven. Meer lezen en zien wat voor cadeau Kelly Piquet voor haarzelf heeft gekocht? Klik hier!

Duitse rechtbank deelt celstraffen uit in rechtszaak rondom afpersing Michael Schumacher

Een Duitse rechtbank heeft uitspraak gedaan over een voormalig beveiligingsmedewerker van Michael Schumacher en een uitsmijter van een nachtclub. Markus Fritsche en Yilmaz Tozturkan, respectievelijk, hebben ieder een celstraf gekregen vanwege een poging tot afpersen van de zevenvoudig F1-kampioen en diens familie. Meer lezen over wat de uitspraak precies inhoudt en wie welke straf gekregen hebben? Klik hier!

'McLaren voert richting 2025 veranderingen door bij chassis, sidepods en vloer'

McLaren sloot het seizoen 2024 af als kampioen bij de constructeurs en zal in 2025 volop gaan voor het kampioenschap in allebei de kampioenschappen. Deze week was de nieuwe auto voor het eerst op de baan te vinden en er zijn al een paar belangrijke verschillen ten opzichte van vorig jaar. Meer lezen over de veranderingen die McLaren richting 2025 allemaal heeft doorgevoerd? Klik hier!

Verstappen over Lawson als teamgenoot: 'Vorig jaar was het soms lastig'

Niet Sergio Pérez, maar Liam Lawson zal in 2025 teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn. Verstappen werd vier keer kampioen met Pérez als teamgenoot, maar moet ook toegeven dat zijn prestaties en die van Red Bull in 2024 zeer wisselvallig waren en er verandering nodig was. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over 2024 en nieuwe teamgenoot Liam Lawson? Klik hier!

Red Bull-engineer verrast met uitspraak over Hamilton: "Belangrijkste wat hij ooit heeft gedaan"

Red Bull Racing-ingenieur Calum Nicholas heeft erg veel respect voor Lewis Hamilton, en wat hij heeft bereikt in Formule 1 op het gebied van diversiteit. Volgens Nicholas is het door het initiatief en de inzet van Hamilton dat de sport is gaan denken over diversiteit, en is dit het belangrijkste nalatenschap van de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen over wat de engineer van Red Bull over Hamilton te zeggen heeft? Klik hier!

