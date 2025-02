Een Duitse rechtbank heeft uitspraak gedaan over een voormalig beveiligingsmedewerker van Michael Schumacher en een uitsmijter van een nachtclub. Markus Fritsche en Yilmaz Tozturkan, respectievelijk, hebben ieder een celstraf gekregen vanwege een poging tot afpersen van de zevenvoudig F1-kampioen en diens familie.

Schumacher raakte in december 2013, een jaar na zijn pensioen, zwaargewond bij een ongeluk tijdens het skiën nabij Méribel in de Franse Alpen. De legende uit Noordrijn-Westfalen zou nu al langer dan een decennium thuis aan het revalideren zijn. Volgens voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt zat er wat verbetering in de medische toestand van Schumacher en zou hij zelfs naar Grands Prix kunnen kijken, zoals die van zijn zoon Mick in 2021 en 2022, maar hij zei ook dat Schumacher veel moeite heeft met communiceren. Op een bericht dat hij bij de trouwerij van zijn dochter Gina op Mallorca zou zijn geweest na, een verhaal waarbij overigens getwijfeld wordt over de waarheid ervan, heerst er verder eigenlijk radiostilte.

Afpersing voor 15 miljoen

De familie Schumacher was in 2024 slachtoffer van chantage. Fritsche en Tozturkan, evenals de zoon van de laatstgenoemde Daniel Lins, werden gearresteerd, omdat ze hadden geprobeerd 15 miljoen euro los te krijgen bij Michael en zijn vrouw Corinna. Ze dreigden 900 foto's en 583 filmpjes van Schumacher openbaar te maken, beelden waarop mogelijk te zien is hoe het momenteel met hem gaat en wat zijn toestand is. Tozturkan gaf tijdens de rechtszaak toe de bestanden van Fritsche te hebben gekregen op twee harddrives. Hij zette deze over op verschillende USB-sticks en zijn zoon maakte naar verluidt een ontraceerbaar e-mailadres aan om de familie Schumacher te contacteren.

Celstraf

Fritsche en Tozturkan zijn ieder veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, meldt de Duitse media, waaronder de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Twee jaar hiervan zijn voorwaardelijk. "Ik schaam me dat ik twee families, met name de familie Schumacher maar ook mijn eigen familie, hoofdpijn heb bezorgd", zei Tozturkan die spijt betuigde na zijn "walgelijke" actie. De rechtbank besloot Lins een voorwaardelijke straf te geven van zes maanden.

