McLaren sloot het seizoen 2024 af als kampioen bij de constructeurs en zal in 2025 volop gaan voor de titel in allebei de kampioenschappen. Deze week was de nieuwe auto voor het eerst op de baan te vinden en er zijn al een paar belangrijke verschillen ten opzichte van vorig jaar opgemerkt.

In 2023 maakte McLaren voor het eerst een grote stap tijdens de raceweekenden in Europa. Het Britse team kon, daar waar het begin 2023 nog achterin het veld reed, ineens meedoen om podiumplekken en was stabiel voorin te vinden. In 2024 begon het vervolgens meerdere races te winnen en werd McLaren dus wereldkampioen bij de constructeurs, waardoor de volgende stap werd gezet. Kopman Lando Norris mocht zelfs even denken aan het uitdagen van Max Verstappen bij de coureurs, maar dit bleek uiteindelijk toch niet mogelijk. Ferrari had richting het einde van 2024 de beste auto tot haar beschikking, waardoor McLaren er baat bij zal hebben een goede winterstop te draaien.

MCL39 vs MCL38

In afwachting van de motor van Mercedes voor 2026 kan McLaren voluit gaan voor de twee kampioenschappen in 2025 zonder zich druk te hoeven maken over de ontwikkeling van de motor. Dit voordeel heeft het ten opzichte van Red Bull, Mercedes en Ferrari. Autoracer heeft na de eerste testdag met de McLaren al flink wat verschillen gezien met de auto van 2024. Zo zijn er bij het pull-rod systeem aan de voorwielophanging wat veranderingen doorgevoerd. De driehoek bij de voorwielophanging is breder geworden dan vorig jaar.

Nieuw chassis voor McLaren

Ook is te zien dat er een nieuw chassis is en het chassis van vorig jaar is vervangen. De koeling is nog wat ovaler geworden, terwijl er ook bij de Halo een aerodynamisch apparaat werd gespot. Het belangrijkste, naast het chassis, is de verandering bij de ingang van de sidepods. Er wordt wel verder gebouwd aan het concept van 2024, maar de vorm bij de ingang van de sidepod is dus wel veranderd. Dit zal ook de manier waarop de lucht langs de auto gaat veranderen.

Verder zijn er ook nieuwe specificaties als het gaat om de vloer, maar het grootste gedeelte is nog hetzelfde als 2024. De vloer wordt gezien als belangrijkste en ook meest geheime onderdeel van de auto in F1. De achtervleugel is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd, terwijl net zoals aan de voorkant ook de achterwielophanging verder door is ontwikkeld en aangepast. Er zou nu ook een opening te vinden zijn bij het push-rod systeem dat aan de achterkant wordt gebruikt.

Al met al zijn er wat aanpassingen doorgevoerd, waarbij het chassis en de ingang van de sidepods de grootste veranderingen zijn, in een poging om Ferrari, Red Bull en Mercedes af te troeven.

