Niet Sergio Pérez, maar Liam Lawson zal in 2025 teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn. Verstappen werd vier keer kampioen met Pérez als teamgenoot, maar moet ook toegeven dat zijn prestaties en die van Red Bull in 2024 zeer wisselvallig waren en er verandering nodig was.

In een interview op de site van Red Bull Racing gaat Verstappen in op het feit dat hij in 2025 Lawson als teamgenoot heeft en niet Pérez, die sinds 2021 zijn teamgenoot was. Met de Mexicaan werd Red Bull twee keer kampioen bij de constructeurs, maar in 2023 en zeker 2024 waren zijn resultaten teleurstellend. Het is duidelijk dat Verstappen daar ook zo over denkt. "Ik vind het geweldig om samen te werken met een nieuwe teamgenoot, met Liam [Lawson]. Ik denk dat het hele team enthousiast is en vooruitkijkt naar dit seizoen. Vorig jaar was het soms een uitdaging." Lawson werd verkozen door Red Bull boven Yuki Tsunoda, die wederom bij Visa Cash App Racing Bulls zal rijden in 2025.

Verstappen zag wisselvalligheid bij Red Bull

Zoals Pérez in 2024 reed, zo was de auto van Red Bull volgens Verstappen ook wel: wisselvallig. "Natuurlijk hadden we veel goede momenten, maar we hadden ook wat moeilijke momenten, en ik hoop dat we in het seizoen 2025 wat stabieler en meer allround kunnen zijn. We moesten echt als team samenwerken. Van mijn kant moest ik ook proberen om iets extra's te presteren, wat niet altijd gemakkelijk is met zoveel goede Formule 1-coureurs. Er waren een paar races waarin we er meer uithaalden dan er eigenlijk inzat en ik denk dat dat uiteindelijk het verschil maakte in het kampioenschap."

