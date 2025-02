Red Bull Racing heeft de laatste tijd wat sponsoren aangekondigd en tevens de kleding voor het seizoen 2025 uit de doeken gedaan. Hieruit zijn een paar opvallende dingen op te maken, onder meer rondom de sponsor Gate.io.

Eerder kwam deze week het gerucht al naar buiten dat Oracle zou hebben geprobeerd een deal van vijf miljoen dollar per jaar vanuit Red Bull met AI-bedrijf Perplexity te blokkeren, iets wat later vooral werd neergezet als Oracle dat 'liever niet had' dat Red Bull met het bedrijf in zee ging. Dit gebeurde uiteindelijk ook niet, waarbij de rol van Oracle niet onderschat mag worden. Toch is er bij de deal met Gate.io ook iets opvallends die betrekking heeft op de twee coureurs van Red Bull.

'Logo Gate.io om bijzondere reden wel op helm Verstappen, niet op Lawson'

Gate.io is de nieuwe partner op het gebied van crypto van Red Bull, waarbij het logo van het merk terug te vinden zal zijn op de voorvleugel, achtervleugel en hoofdsteun van de auto. Ook zal het op de kleren van Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Liam Lawson te vinden zijn. Wat wel opvallend is, is dat het logo van Gate.io verder wel op de helm van Verstappen maar niet op die van Lawson te vinden gaat zijn. De reden hiervoor is volgens PlanetF1 dat de deal met Gate.io was gemaakt voordat Lawson als coureur werd aangekondigd als coureur van Red Bull. De helm van de tweede coureur zou door de onzekerheid over wie er in dit stoeltje zou zitten, niet in de deal meegenomen zijn. Zowel Red Bull als Gate.io zouden dit risico niet genomen hebben, omdat de coureurs die in het stoeltje kwam wellicht de sponsor niet zou bevallen.

Lawson teamgenoot Verstappen

Lawson krijgt in 2025, na overtuigend te hebben gereden bij Visa Cash App RB als vervanger van Daniel Ricciardo - zowel in 2024 als in 2023 - de kans van Red Bull om zich te laten zien als teamgenoot van Verstappen. De druk zal meteen aanwezig zijn, want de Nieuw-Zeelander zal zich meteen moeten laten zien met Yuki Tsunoda die hem in de nek hijgt en ook Isack Hadjar en Arvid Lindblad die Red Bull nog in de gelederen heeft.

