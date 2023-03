Mercedes spreekt fans toe in bijzondere brief, 'Leclerc eist verbetering bij Ferrari' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 11 maart 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tussen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië besteedde Max Verstappen nog even tijd met zijn familie. Hij is gaan karten met zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope. Ondertussen wordt er naar hem uitgehaald door een Mexicaanse zanger die een hit over Sergio Pérez heeft gemaakt. Aan de technische kant is er goed nieuws vanuit het Red Bull-kamp: de Oostenrijkse renstal brengt een extra, kleine update mee naar Australië. Waar de resultaten echter tegenvielen in Bahrein was bij Mercedes en dus is het Duitse team met een bijzondere brief gekomen waarin ze de fans toespreken. Bij Ferrari is het niet allemaal koek en ei, want Charles Leclerc heeft naar verluidt een gesprek gehad met de president van het Italiaanse automerk om garanties te krijgen dat er verbeteringen komen. Alfa Romeo heeft vandaag toegegeven een grappig trucje te hebben uitgehaald tijdens de winter om concurrenten op een dwaalspoor te zetten.

Verstappen gaat strijd op de kartbaan aan met Kelly Piquet en dochtertje Penelope

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben het er na de Grand Prix van Bahrein nog even van genomen met wat gezamenlijke familietijd. Samen met Piquets dochter Penelope ging het tweetal aan de slag met een voor Verstappen wel héél bekende activiteit. Het drietal staat op de Instagram van Kelly Piquet gehuld in een rode raceoverall om te gaan karten in Bahrein. Daarmee is Penelope er zelfs nog vroeger bij dan Verstappen zelf, die namelijk op zijn zevende begon met karting. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes spreekt namens Russell, Hamilton en Wolff fans toe in bijzondere brief

Het team van Mercedes is het seizoen, nadat de hoop in de winterstop toch behoorlijk hoog lag, dramatisch begonnen. Het heeft gezorgd voor een mentale tik aan zowel werknemers als de fans. De Duitse renstal heeft daaropvolgend een opvallende actie ondernomen: namens George Russell, Lewis Hamilton en Toto Wolff is er een bijzondere brief gestuurd aan alle medewerkers en de fans. "Bahrein doet pijn. Het doet bij iedereen pijn die met de vastberadenheid het seizoen in ging om te gaan vechten om wereldkampioenschappen", zo opent de brief. Meer lezen? Klik hier!

AMuS: "Red Bull brengt kleine update naar Australië voor grote update in Bakoe"

Red Bull Racing zal eerst een kleine update meenemen naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië, voordat er een grote update wordt aangebracht voor de race in Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe. Dat meldde het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport. "Het is moeilijk om te geloven dat Red Bull een nog betere auto heeft dan vorig jaar," zo begon Andreas Haupt van het Duitse platform. "De Red Bull is niet alleen in de bochten snel, maar ook op de rechte stukken. Dat is natuurlijk de ultieme combinatie en zeer moeilijk te bewerkstelligen." Meer lezen? Klik hier!

Beroemde Mexicaanse zanger steekt de draak met Verstappen in hitsong

Max Verstappen heeft zich niet populair gemaakt in Mexico sinds het hele gedoe tijdens de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar. Inmiddels heeft zelfs een Mexicaanse zanger een nummer één-hit gescoord over Sergio Pérez, waarin ook de Nederlander niet bespaard blijft. Hoewel alles inmiddels wel weer in orde lijkt te zijn tussen de twee Red Bull-coureurs, zijn ze in Mexico nog altijd niet vergeten wat er gebeurde in São Paulo. Dat suddert ook weer door in de grote hit die de zanger Jary Franco heeft gescoord. Hij is groot fan van Pérez en hij boekt op dit moment grote successen met het nummer De 0 a 100 Checo Perez. Meer lezen? Klik hier!

'Bezorgde Leclerc vraagt gesprek aan met Ferrari-president en eist verbetering'

Een gefrustreerde en bezorgde Leclerc zou op de terugweg van Bahrein een gesprek hebben aangevraagd met Elkann en dat gesprek zou vervolgens ook hebben plaatsgevonden in Maranello. Dat weet La Gazzetta dello Sport te melden. Leclerc zou zijn zorgen hebben willen uiten vanuit zijn standpunt en de garantie willen krijgen dat er verbeteringen aan gaan komen. Meer lezen? Klik hier!

Alfa Romeo gebruikte nepvloer om concurrentie op dwaalspoor te zetten

Alfa Romeo creëerde voor de lancering van de C43-bolide een nepvloer. Dat deed de Zwitserse renstal om de concurrentie op een dwaalspoor te zetten. Dat hebben mensen van het team bevestigd aan Autosport. Ze wilden dat de concurrentie zich zou afvragen of deze vloer zou werken en er wellicht tijd aan zou verspillen. Meer lezen? Klik hier!